中醫醫院首日運作順暢 市民反映配藥等30分鐘 卞兆祥：院方正優化流程

更新時間：13:11 2025-12-12 HKT
發佈時間：13:11 2025-12-12 HKT

香港中醫醫院昨日（11日）開始分階段投入服務，醫院行政總監卞兆祥今早（12日）在電台節目表示，首日整體服務運作大致順暢。院方會密切監察各部門負荷情況，並每日以內部交流方式處理病人及員工意見，以提升服務質素。

院方留意配藥需時久 已即時跟進

卞兆祥指出，部分病人對新系統，尤其是醫院流動應用程式尚未熟悉，而藥房配藥流程亦需改善。對於有市民反映配藥需等候約30分鐘，他承認院方已注意到相關情況，團隊已即時跟進並著手優化流程。他解釋，配藥過程包括中醫師處方、藥房核實處方、配藥後由另一員工核對等步驟，期望透過流程優化效率。

中醫醫院豁免宏福苑所有居民費用至明年底

卞兆祥亦提到，自11月1日開放預約1個月內的門診服務後，市民反應良好，院方已將首10日籌號增加一倍，並由昨日起再增加之後籌號數量三成。他期望在開院後約3個月，理順醫療團隊之間的合作，並讓團隊與系統充分磨合。

此外，中醫醫院將豁免大埔宏福苑全部8幢樓宇居民，包括外傭的醫療費用至明年底，涵蓋範圍包括全科門診、分科門診、專職門診、日間住院、抽血及X光檢查等。

