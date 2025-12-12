Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司

更新時間：07:00 2025-12-12 HKT
發佈時間：07:00 2025-12-12 HKT

每年12月聖誕節前，警隊將會派發俗稱「Yes Letter」的升職信，掀起新一輪人事大變動！《星島》綜合多方消息，得悉共有4人晉升助理處長，當中包括兩名女將，分別是現任財富情報及調查科總警司鄭麗琪，及現任秀茂坪警區指揮官謝翠恩，前者曾偵破林子健訛稱被擄走案，後者則負責統籌啟德體育園的大型人群控制工作；另有4人晉升總警司，包括警察公共關係部社區關係課高級警司林詩韻，及借調到保安局擔任政府保安事務主任的黃國基，他今年3月底曾率領救援隊到緬甸地震災區。

四人晉升助理處長 包括兩名女將

紅褲子出身的鄭麗琪將出任警察學院院長，她可說是警隊刑偵女將，屢破大案，最轟動為2017年林子健訛稱在香港鬧市被擄走並被施以暴力的案件，時任西九龍總區刑事警司的她，識破林提供虛假資料誤導警務人員，並落案控以相關罪名。她之後駐守商業罪案調查科（偽鈔、支援及情報），期後晉升為總警司，掌管財富情報及調查科，打擊多宗清洗黑錢案件，近年又多次率領團隊到海外出席國際會議。

謝翠恩年初多次統籌啟德體育園大型演練

謝翠恩將升任東九龍總區指揮官，她曾任警察公共關係科（現稱警察公共關係部）高級警司，之後升任秀茂坪警區指揮官，今年初多次統籌啟德體育園的大型演練，由於體育園主場館可容納5萬人，謝一直負責策劃人群管理工作，安排進場人士疏散，全部有條不紊。

曾於黑暴期間擔任西九龍防暴大隊副指揮官的張惠華，在升為助理處長後，出任新界南總區指揮官。他的行動經驗同樣豐富，曾任港島總區警司（行動），有處理大型示威的人群控制經驗，於2019年與現任處長周一鳴一起「拍住上」，打擊暴徒，平亂有功。

現任資訊系統部總警司陳志勇，將升任該部門的助理處長。他可謂警隊的第一代電腦罪案專家，早年任商罪科科技罪案組總督察，之後科技罪案組獨立成科，其升任該組高級警司，經常就打擊科技罪案會見傳媒。

另有4人晉升總警司，當中唯一女將為警察公共關係部社區關係課高級警司林詩韻，將升任為該部門的總警司。她近年致力推動少年警訊及耆樂警訊工作，包括為少訊推廣IDEAS@JPC新策略，I代表 Innovation ( 創新思維 ) 、 D代表 Discipline ( 守法自律 ) 、 E代表 Exposure (多元視野 ) 、 A代表Adventure ( 歷奇鍛鍊 ) 、 而S代表 Synergy ( 協作共創 )。林亦致力推動少訊社交媒體，令粉絲數目由4,000人大幅增至超過33,000人，拉近青少年與警隊的關係。

黃國基曾率救援隊赴緬甸救災

黃國基將升任保安部總警司，他曾任要員保護組，負責保護政府官員及訪港政要，期後借調保安局，今年3月底率領51人救援隊遠赴緬甸地震災區。他當時提到，雖然面對種種困難，但每次結束行動後，當地人都會向搜救人員致謝。救援隊除登上行政長官表揚榜，上月更獲頒授行政長官社區服務獎狀及行政長官公共服務獎狀。

深水埗警區副指揮官張志偉，在升為總警司後，將出任秀茂坪警區指揮官。他曾被借調到機場保安公司，任第一行動處助理行政總裁，亦曾任機動部隊教官及人事部高級警司。

另一位由高級警司晉升總警司的是周志鈞，他過去主要駐守財富調查組，有豐富的財務調查經驗，曾到大學以「反洗黑錢及舉報可疑交易」為題作演講，介紹各國如何打撃洗黑錢活動、恐怖分子融資和其他影響國際金融體系的威脅。他亦為體育健將，現為警隊籃球會副主席。

記者：鄭華坤

