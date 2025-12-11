賽馬旅遊機遇︱「馬會國際賽周」海外旅客增長130% 料創3,500萬元經濟收益

2024/25年度馬季內地入場觀賽旅客達195,786名，創下歷年新高；「浪琴香港國際賽事」與「富衛保險冠軍賽馬日」兩大頂級賽事不但吸引海外頂尖賽駒參戰，亦成為本地旅遊帶來新機遇。為響應特首李家超於去年及今年《施政報告》致力推動賽馬旅遊，馬會與香港旅遊發展局持續緊密合作，強化海外宣傳，透過賽馬旅行團來港的海外旅客人數激增130%至近1,400人，為香港旅遊發展創造新機遇。

耗資逾100億港元活化馬場 提升旅客觀馬體驗

馬會在過去一年間已耗資逾100億港元推動沙田及跑馬地馬場活化，並計劃額外投放40億港元優化場地。加上「駿星匯」等升級後的餐飲設施，均有助提升旅客體驗，今年更出現澳洲旅行團報名踴躍、名額爆滿提早截止的熱況。

據馬會數據顯示，本年度的賽馬旅行團平均會在香港逗留一周，行程涵蓋賽馬觀賞、名勝遊覽及特色體驗，全方位帶動相關產業發展。其中高端旅客更入住五星級酒店，並光顧高級餐廳及米芝蓮星級食府，預計於零售及餐飲行業的消費高達3,500萬港元，加上團費帶動的酒店、航空業收益，均為本地經濟注入強勁動力。

明年賽馬旅行團查詢預訂增 海外旅遊業界感滿意

組織香港賽馬旅遊已逾15年的Australian Racing Tours負責人John McGauran表示，今年賽馬團以當地馬主、養馬業者為主，規模達120人。團員人均消費達5千至1萬澳元，並已收到明年賽馬旅行團的大量預訂查詢。同樣來自澳洲的Eliza O’Sullivan透露，開辦香港賽馬旅遊已有3年，團友一般會停留7天至10天，人均消費約4萬港元，銅鑼灣的核心地段能讓團友體驗午餐後自由購物的樂趣。

已來港近30次的資深馬主Rikki McDonald今年共帶來97名旅客，其中30%為回頭客。他指香港商機處處，發掘兩地賽馬業界的合作機會。其首度來港的拍檔Ashleigh對香港的接待服務讚不絕口，預計花費2萬至2.5萬港元於飲食購物消費。

馬場地理位置成香港觀馬獨特優勢 期望海外馬匹參賽提升關注度

另一方面，馬匹的表現亦成為吸引馬迷來港的誘因。出身馬術世家的Brittany Taylor長期透過電視關注香港賽馬，其中「嘉應高昇」在澳洲的精彩表現，更驅使她親身來港觀戰：「香港賽馬聚焦馬匹本身，澳洲賽馬截然不同，對真正的馬術愛好者來說極具吸引力。」

英國Racing Breaks負責人William Hopkins認為，香港的馬場擁有地理位置上的優勢，交通便利。他建議香港可吸引更多海外馬匹參賽，提升關注度，有助成為全球馬迷的朝聖地。計劃透過社交媒體加大推廣明年的香港旅遊產品。來自澳洲的Darryl Karp亦直言：「賽道被城市環繞的體驗是全球獨一無二，是香港賽馬的獨特魅力」。