宏福苑五級火︱甯漢豪：起火成因仍在查 竹棚不一定是起因 未必一刀切轉金屬棚

社會
更新時間：18:42 2025-12-11 HKT
發佈時間：18:42 2025-12-11 HKT

大埔火災宏福苑五級火導致百多人死傷，政務司司長陳國基於火災發生翌日表示，長遠而言，發展局正與業界會面商討制訂路線圖，目標在合適的工作環境下，以更具耐燃性的金屬棚架全面取代傳統的竹棚，引起爭議。發展局局長甯漢豪今午（11日）見記者時表示，自己絕對不是說，竹棚是這次事件的起因，因為必須弄清楚，今次大埔火災的起因，是可能有很多因素，現在的調查還在進行中。

甯漢豪：金屬棚耐燃程度較高

但甯漢豪指，以金屬棚架取代竹棚已討論多年，單純討論金屬棚架及竹棚，金屬棚架耐燃程度較高；對於工人在棚上行走，安全性亦較高，故與業界商討是否可為轉用金屬棚訂立路線圖，但未必需要一刀切處理、轉用金屬棚。

陳國基早前說，雖然竹棚在香港歷史悠久且具靈活性，但其耐燃性能遜於金屬棚架。為提升公眾安全，政府認為有必要加快轉型。而甯漢豪亦曾表示，縱然使用竹棚相對金屬棚架較靈活配合某些狹窄街道及樓宇環境，但為令社會安心及為建造業安全施工提供更好保障，政府認為應擬定路線圖，以便在合適工地環境下盡快改用金屬棚架。

記者：郭詠欣

攝影：何健勇

