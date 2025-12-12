紅葉｜大棠紅葉季節12.13開始 漁護署解構幾時最旺盛！即睇增設巴士線及紅葉指數連結

本港紅葉季節將至，大棠楓香林一向吸引大批市民及遊客前往觀賞紅葉。漁護署高級郊野公園護理主任陳倩慧表示，今年紅葉季節為12月13日至1月11日，較去年稍為縮短，預計共約7萬人次到訪，與去年相若，當中以聖誕節至元旦期間紅葉最旺盛，訪客人數亦最多。

聖誕節至元旦期間大棠紅葉最旺盛

為應付增加人流，漁護署與相關部門協調，紅葉季節期間的周六日及公眾假期，會安排港鐵巴士K66A號線接送遊人往返大棠山道至港鐵朗屏站；九巴亦會在聖誕節及翌日，特別安排68R號線往來大棠至形點交通交匯處。楓香林的臨時廁所數量由兩個增至四個。

港鐵巴士及九巴增設巴士線

不少人關心楓香葉何時才會變紅，陳倩慧解釋，楓香葉變紅主要因應天氣是否足夠寒冷、乾燥，而今年天氣變化異常，上月某幾天突然變冷，紅葉一下子變紅，但本月至今仍和暖，故楓香葉仍維持綠色。她建議市民留意「紅葉情報」專頁的紅葉指數，會在紅葉季節期間逢周五更新。

加設告示提醒遊人保護楓香林

為保護楓香林，陳倩慧說，已在當眼位置加設告示牌提醒遊人切勿攀爬、拉扯圍欄、摘取楓香樹葉，並設橫幅呼籲「自己垃圾自己帶走」。署方亦在楓香林鋪設木碎作緩衝，避免大量遊人踩踏令泥土受壓、破壞樹根，亦會增派前線人員巡邏、勸喻。署方會留意社交平台帖文、傳媒報道，以及運用無人機和自動人數點算器等，持續監測郊遊熱點人流、收集數據，按需要靈活調配資源。

推「綠色旅遊遠足資訊」專頁 設5種語言

漁護署亦推出「綠色旅遊遠足資訊」專頁，提供繁簡中、英、日、韓五種語言的遠足郊遊綜合資訊，包括指定露營地點、加水站、公廁等位置，遊覽守則和行山禮儀等。署方明年上半年開設「小紅書」帳戶，加強宣傳教育。

正檢視郊遊熱點設訪客上限及預約制可行性

早前東壩、橋咀島等景點，在內地網絡爆紅後導致人車擠塞，有損行山人士體驗，政府曾表示正研究為熱門郊遊地點評估承受上限。陳倩慧指，署方正檢視、評估目前郊遊熱點承載力，亦會檢視就個別熱點設訪客上限、預約制等管理措施的可行性；同時檢視其他合適及有潛力郊遊景點，透過不同渠道向旅客推廣，以助控制及分散人流。

以大東山為例，據漁護署數據，今年11至12月的周末及公眾假期，每日平均訪客錄得約3,000人次。截至12月7日，署方在大東山一帶範圍向9名人士採取執法行動，分別涉及違規露營、生火、採摘植物、隨處棄置煙頭等。陳倩慧強調，推廣綠色旅遊會以保護和尊重為前提，並提早部署、提升郊野環境管理，讓遊客有良好旅遊體驗。

大棠觀賞楓香紅葉相關資訊：

大欖郊野公園楓香林紅葉情報

元朗大棠臨時交通及運輸安排

綠色旅遊遠足資訊專頁

▼▼去年大棠紅葉情況▼▼

相關新聞：大棠紅葉．多圖｜山火無阻港人上山打卡 有市民指紅葉景觀遜往年

記者：陳俊豪

攝影：何健勇