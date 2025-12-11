民思政策研究所報告指資料跨境流通、法律制度協調等存短板 籲設國家級超級計算中心

民思政策研究所今日（11日）發表最新研究報告《香港的AI發展實力：成為亞洲第一的必要條件》，指出香港在人工智能（AI）發展上，雖具備科技應用普及與商業敏捷度等優勢，但在資料跨境流通、法律制度協調及算力基礎設施方面存在明顯短板，阻礙成為亞洲AI領導者。報告強調，香港需突破現有管治思維，建立國際接軌的資料流通標準，並投資建設國家級超級計算中心，以應對區內競爭。

香港AI發展優勢與瓶頸並存

民思政策研究所首席研究員張達明指出，香港社會對高科技的適應態度於2025年升至全球第一，智能設備滲透率高達96.3%，電子支付亦廣泛使用，為AI技術應用提供了良好基礎。香港企業的「商業敏捷度」在2025年躍升至全球第7位，反映政府近年推行的AI及數碼治理政策，有效提升了企業採納AI的意願。

張達明又指，多項結構性弱點正制約香港AI發展，如資訊科技整合能力疲弱，尤其在政府網絡安全能力及私隱法律保障方面顯著落後；香港目前缺乏專門的AI法律，版權歸屬模糊，跨境數據流動亦缺乏明確框架；本地AI人才供應長期短缺，教育與科研投入相對不足；香港雖是國際貨幣基金組織AI指數前20名中，但是唯一沒有國家級超算中心的經濟體，企業過度依賴跨境雲端算力，面臨合規與地緣政治風險。

張達明指出，因上述問題導致香港公司憂慮公開部分人工智能數據，導致無人敢於嘗試，難以將現有的應用優勢轉化為持久的產業競爭力。

提5項建議追趕新加坡發展差距

研究對比顯示，新加坡憑藉逾十年的超前部署及連貫的國家級AI戰略，已建立了穩定且領先的AI生態系統。香港的AI發展進程整體上落後新加坡約6年，尤其在跨部門治理、數據架構與算力基建方面，差距更為顯著。

張達明提出五項關鍵政策建議，包括建立香港國家級AI超算中心，以公共財形式由政府主導投資，提供可負擔的高性能算力，降低中小企業與科研機構進入門檻，強化算力主權與數據安全；設立「香港版AI Verity」認證與測試制度，參照新加坡經驗，推出本地化、低成本的國家級 AI認證與測試制度，提供一站式合規指引，降低企業面對多重監管的困惑與成本。並制定跨境數據治理框架、推動與大灣區「算力互聯＋數據協作」，以及深化「AI × 金融」與「AI x 專業服務」應用。

研究指出香港的AI發展進程整體上落後新加坡約6年，被問及香港能否追上新加坡。張達明表示有信心，指香港政府自2022年起已陸續推出多項創科政策，惟他觀察到相關政策較為碎片化，缺乏統一、具遠見的發展目標。他指出，政府應定期檢視並更新發展策略，而非每隔數月便推出新政策，導致外界難以掌握整體方向。

張達明續指，香港作為後發者，可借鑒新加坡的成功經驗，並從其失敗中汲取教訓。但他對於香港未有引入類似「AI Verify」的驗證平台感到不解，認為此舉有助提升國際合作夥伴對香港的信心與聲譽。

湯家驊：香港應集中資源發展金融、醫療

民思政策研究所所長湯家驊則指出，香港與新加坡的根本差異在於，新加坡是一個國家，而香港是中國的一個重要城市。他認為，這將影響兩地在發展智能產業的方向。新加坡作為一個國家，發展智能產業時需顧及各方面需求，而香港則無需全面發展，應聚焦於特定優勢領域。他建議，香港應集中資源發展金融、醫療，甚至法律等領域，精益求精。他相信，若香港能在此等領域深耕細作，有望超越新加坡。

記者、攝影：李健威

