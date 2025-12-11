宏福苑五級火｜業主立案法團最新通告曝光 12.17開會 江玉歡：已簽訂法律合約未必因火災自動失效

大埔宏福苑五級奪命火，造成多人死傷，後續安置，以至維修合約等極需解決。近日，網上流傳一則通告，宏福苑業主立案法團將在下周三(17日)於太和鄰里社區中心召開會議，討論多項議題，並回答列席業主的問題。

根據流傳的通告，有關的會議首項為悼念默哀儀式，其次為主席、財務作出報告，然後管理公司就多項事項進行匯報，當中包括備受爭議的火災前消防系統狀況、各類保險索償制度、災後日常工作安排及每月開支預算，並匯報所有屋苑帳目資料。

另外，亦有義務律師講解，如何處理大維修工程承建商及顧問公司合約的建議及後續安排；並就大維修工程承建商及顧問公司合約作出議決，將相關事宜交業主大會表決。

有災民就有關的通告發問，「終止合約會唔會影響業主追討賠償？」有網民就留言指「合約無法履行，一定係終止，律師會講解。」亦有網民表示，有關的「會議 不會表決會否終止大維修合約。管委會即將籌辦特別業主大會，由全體業主一齊決定。」

江玉歡表示，即使大廈遭遇火災，已簽訂的法律合約未必因火災自動失效。資料圖片

江玉歡：法團在考慮終止合約時必須小心謹慎

選委界立法會議員江玉歡接受《星島頭條》網表示，即使大廈遭遇火災，已簽訂的法律合約未必因火災自動失效，因此業委會開會去了解應有的權益及責任。不過，江玉歡強調，法團在考慮終止合約時必須小心謹慎，因宏福苑仍需向有關人士追討，因此要十分肯定取消合約不會對追討造成影響，她相信法團有律師協助，並建議必須先透徹了解自身的法律位置。

對於終止合約是否會影響向保險公司的索償，江玉歡表示，這完全取決承建商購買的「工程綜合保險」保單的具體條款。她指出，必須先仔細研究保單內容，了解現時的狀況及終止合約等行為，會否觸發任何影響保險理賠的條文。她再次重申，不能輕易解除合約，要先了解法律所處的位置，此舉或會影響法團日後向相關方追討損失或索償的權利。

