瑪嘉烈擴建工程疑偽造證明 林哲玄轟建築業「爛到無得再爛」 甯漢豪不認同： 業界有個別害群之馬

瑪嘉烈醫院重建及擴建工程的監測震動儀器的分判商，懷疑呈交偽造證明。醫療衛生界立法會議員林哲玄今日（11日）直指問題嚴重，事件在10年醫院建設計劃接近完成階段才被揭發，情況不理想，事件揭示香港建造業存在大問題，炮轟業界「爛到無得再爛」，「層層造假、層層壓榨，在香港請黑工、糧又唔出，又拖欠薪金」，認為近日災情亦與此不無關係，必須改革。

必須全面徹查「落重藥」糾正

林哲玄強調，一定要改革，若情況持續，香港在國際上將不再是「金漆招牌」，而會成為「大笑話」，必須「落重藥」糾正。他又指，若校正報告造假，儀器讀數可能失準，而部分醫療設備不可在震動情況下使用，所幸至今未有醫護人員發現儀器運作受震動影響。他強調，這不代表校正程序可有可無，反而凸顯問題的嚴重性，目前發現涉嫌造假的報告不止一份。

他認為，若涉事公司承接多家醫院工程，難以相信造假僅限於單一項目，必須全面徹查其餘工程有否類似問題。此外，醫院許多設施均需嚴格符合標準，例如手術室的溫度、濕度、消毒儀器等，所有相關的檢測與校正程序是否合法合規，均須重新檢視。

甯漢豪：各行業都有文件造假

發展局局長甯漢豪其後在記者會表示，相信各行各業都曾有文件造假的事發生，而今次火災揭示不同工程制度有改善的地方，但她不同意代表建造業差勁，強調本港建造業多年來，在區域及國際上有良好的聲譽，只是有個別人士不守規矩，形容他們為害群之馬，而業界整體是想做好改革、跟進問題，認為業界不應妄自菲薄，不應「一竹篙打一船人」。

卜國明不認同：每個行業都可能有「害群之馬」

工程界候任議員卜國明表示，每個行業都可能有「害群之馬」，如在工程或建築業界存在，應要嚴肅處理並送官查辦。對於林哲玄的批評，他相信是個別意見，個人不認同這個講法，有機會將和林哲玄交流。他希望大家可以看到香港建造及工程業界大部分工程都做得很好，香港工程在國際上是非常出名，只不過當中可能會出現一些「害群之馬」，業界將剷除這些「老鼠屎」。

至於業界會怎樣推動機制設立，以監管這些問題，卜國明表示，應該要和政府一起檢討，近來都有一些例如棚網等事件，都需要檢視在制度上怎樣建立一套完整系統，規定提供準確資料。

記者：曹露尹、郭詠欣

相關新聞：

瑪嘉烈醫院擴建工程震動儀器校正證明疑造假 醫管局報警並責成總承建商暫停分判商工作

大棋盤｜棚網檢測新作業守則趨嚴格 政府中人：建造業議會可挺身而出