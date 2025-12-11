紅山半島獨立屋涉僭建被控 業主商人陳天賜擬不認罪：對租客僭建「不知情、無參與」

公關界名人袁慧明與丈夫、傑青富商陳天賜共同擔任董事的公司「FUTURE OCEAN LIMITED」，持有南區大潭豪宅紅山半島松柏徑74號獨立屋，該豪宅涉未獲批准進行僭建工程，遭地政處及屋宇署票控不合法在未批租土地上建造構築物等7罪。陳天賜今早代表公司於東區裁判法院表示擬否認控罪，聲言身為紅山業主，對租客僭建的行為「不知情、無參與」。主任裁判官張志偉將案件排期至明年1月15日作審前覆核，屆時將聽取答辯，預留明年2月26日起審訊6天。

陳天賜表明對租客僭建不知情和無參與

張官關注，本案的紅山半島獨立屋是否與2023年的山泥傾瀉有關，控方回應確實是當年有影響的住宅。張官進一步了解，該獨立屋改建活動是否與塌山泥有關，控方回應沒有直接證據顯示兩者有關聯。

陳天賜今早沒有律師代表，明言會質疑檢控時間及控方傳召證人的專家身份，另指身為紅山業主，對租客僭建的行為「不知情、無參與」，補充地政處早前已票控租客，租客亦已承認控罪判刑，不認為控方能再檢控業主。陳天賜續稱，欲與控方進行認罪協商，控方庭上透露，地政處早前已拒絕陳的要求。張官將案件排期至1月15日作審前覆核，待雙方進一步商討是否有協商空間，屆時將聽取答辯。

控方庭上透露審訊將傳召15名證人，當中3名專家證人，會依賴航空拍攝圖片及專家報告等。陳天賜表明將自行處理審訊，不會傳召證人。張官預留明年2月26至27日、3月2至5日審訊，預計6天審訊。

公司被控8項包括非法僭建等傳票罪

FUTURE OCEAN LIMITED原被控8項傳票罪，包括地政處檢控的1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，以及屋宇署檢控的7項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。公司面對的其中1項屋宇署傳票今早獲撤回，餘下7項傳票一併進行審訊，陳天賜代表公司「表示歡迎」。

翻查資料顯示，陳天賜透過公司「Global Event Limited」持有屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，涉多處僭建後沒有依時清拆，被票控一項「沒有遵從命令」罪，案件排期在明年1月30日再訊。

根據法例，任何人明知而違反《建築物條例》下的未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行任何建築工程罪，一經定罪，最高可處罰款40萬元及監禁兩年。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024

法庭記者：黃巧兒