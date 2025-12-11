Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

紅山半島獨立屋涉僭建被控 業主商人陳天賜擬不認罪：對租客僭建「不知情、無參與」

社會
更新時間：13:15 2025-12-11 HKT
發佈時間：13:15 2025-12-11 HKT

公關界名人袁慧明與丈夫、傑青富商陳天賜共同擔任董事的公司「FUTURE OCEAN LIMITED」，持有南區大潭豪宅紅山半島松柏徑74號獨立屋，該豪宅涉未獲批准進行僭建工程，遭地政處及屋宇署票控不合法在未批租土地上建造構築物等7罪。陳天賜今早代表公司於東區裁判法院表示擬否認控罪，聲言身為紅山業主，對租客僭建的行為「不知情、無參與」。主任裁判官張志偉將案件排期至明年1月15日作審前覆核，屆時將聽取答辯，預留明年2月26日起審訊6天。

陳天賜表明對租客僭建不知情和無參與

張官關注，本案的紅山半島獨立屋是否與2023年的山泥傾瀉有關，控方回應確實是當年有影響的住宅。張官進一步了解，該獨立屋改建活動是否與塌山泥有關，控方回應沒有直接證據顯示兩者有關聯。

陳天賜今早沒有律師代表，明言會質疑檢控時間及控方傳召證人的專家身份，另指身為紅山業主，對租客僭建的行為「不知情、無參與」，補充地政處早前已票控租客，租客亦已承認控罪判刑，不認為控方能再檢控業主。陳天賜續稱，欲與控方進行認罪協商，控方庭上透露，地政處早前已拒絕陳的要求。張官將案件排期至1月15日作審前覆核，待雙方進一步商討是否有協商空間，屆時將聽取答辯。

控方庭上透露審訊將傳召15名證人，當中3名專家證人，會依賴航空拍攝圖片及專家報告等。陳天賜表明將自行處理審訊，不會傳召證人。張官預留明年2月26至27日、3月2至5日審訊，預計6天審訊。

公司被控8項包括非法僭建等傳票罪

FUTURE OCEAN LIMITED原被控8項傳票罪，包括地政處檢控的1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，以及屋宇署檢控的7項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。公司面對的其中1項屋宇署傳票今早獲撤回，餘下7項傳票一併進行審訊，陳天賜代表公司「表示歡迎」。

翻查資料顯示，陳天賜透過公司「Global Event Limited」持有屯門黃金海岸獨立屋「幹華小築」，涉多處僭建後沒有依時清拆，被票控一項「沒有遵從命令」罪，案件排期在明年1月30日再訊。

根據法例，任何人明知而違反《建築物條例》下的未事先獲得屋宇署的批准及同意，展開或進行任何建築工程罪，一經定罪，最高可處罰款40萬元及監禁兩年。

案件編號：ESS7753/2024、ESS20892-20898/2024
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
22小時前
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
4小時前
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
國寶級女演員驚傳離世享年85歲  感染一病毒致失去性命  人生擁700部作品封殿堂巨星
影視圈
15小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
4小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
生活百科
22小時前
死大閘蟹︱已故男星喬任梁父親食8隻中毒入院 專家：2小時增菌22%
死大閘蟹有毒︱已故男星喬任梁父親食8隻入院 專家：2小時增菌22%
即時中國
6小時前
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
失婚艷星移英失敗後處處碰釘 回流返港搵工慘被壓價 收狂徒露體照兼被謀肉體便宜
影視圈
20小時前
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
宏福苑五級火｜前資深消防官員回應市民疑惑 包括不使用鋼梯車向起火單位內射水 是防止水力太猛射傷待救者
社會
6小時前
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
TVB視帝曾傳婚變外地夜蒲  郵輪登台走入粉絲群一度混亂  超低胸美女埋身來者不拒
影視圈
21小時前
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次
宏觀經濟
40分鐘前