六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！

更新時間：21:34 2025-12-11 HKT
發佈時間：21:34 2025-12-11 HKT

六合彩今晚（11日）攪珠，上期頭獎獎金高達1.2億港元，僅有半注獨中，加上過去10期六合彩均無人以全注10港元獲中頭獎，因此多寶獎金累積超過6,100萬港元，撥入今晚彩池，今期六合彩若以一注獨中，頭獎將高達8,000萬港元。至晚上9時15分截止售票，投注總額約1.85億元。

今期攪出號碼：1、5、6、25、30、42，特別號碼：43

頭獎一注中，派82,123,790元；二獎7.5注中，每注派929,270元；三獎358.5注中，每注派51,840元。

近50期攪珠最旺號碼

統計馬會近期50次攪珠結果，被攪出最多次數的號碼分別為32（14次）、39（12次）、28（11次）、44（11次）、17（10次）、18（10次）、33（10次），而6、7、11、36、37及48同樣被攪出9次。

號碼 次數
32 14
39 12
28、44 11
18、33 10
6、7、11、36、37、48 9

全港10大幸運投注站分布

至於10大幸運投注站。截至2025年6月30日，分別為是位於中環士丹利街、屯門市廣場、荃灣青山道、尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德褔、大埔廣場、上水石湖墟、及大埔廣褔道。

