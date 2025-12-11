宏福苑五級火︱龔如心慈善管理獲批免稅慈善地位 將捐1億港元支持災後復元及重建

大埔宏福苑五級大火導致160人死亡、逾千戶家庭痛失家園。龔如心慈善管理有限公司（受託人）今天（11日）宣布，其根據《稅務條例》第88條提出的免稅慈善地位申請已獲批准。受託人進一步承諾，在完成相關程序後，將提供首筆1億港元的捐款，支持特區政府的大埔宏福苑火災後復元及社區重建工作，並會於完成相關程序後商討如何運用該筆款項。

受託人理事會主席譚贛蘭表示，該會對大埔宏福苑的火災悲劇深感悲痛，向所有受影響的家庭及其他人士致以最深切的慰問，並衷心感謝所有消防員、救援人員、醫護人員以及其他在此艱難時刻無私奉獻的人士。譚贛蘭續指，為致敬龔如心的遺願，受託人鄭重承諾積極支持火災後復元及社區重建工作，並將與政府及其他各方緊密合作，於香港走過艱難時刻後繼續發展前進。

受託人亦借此機會向公眾澄清，受託人與華懋慈善基金有限公司並無任何關係，亦沒有任何與其合作的計劃。受託人是龔如心遺產下的慈善信託的唯一受託人。

龔如心慈善管理有限公司是已故企業家龔如心遺產下的慈善信託由法院委任的受託人。資料圖片

龔如心慈善管理有限公司是已故企業家龔如心遺產下的慈善信託由法院委任的受託人。律政司司長已任命范徐麗泰、任志剛及鄭恩基為管理機構成員，負責監督受託人的運作。受託人已委任7名理事會成員，包括譚贛蘭、袁國強、陳錦榮、陳振英及林正財，聯同兩名當然成員，分別為財經事務及庫務局局長許正宇及民政及青年事務局局長麥美娟。