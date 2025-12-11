每日雜誌｜軟硬件齊備啟程 推動中醫藥「走出去」 中醫醫院與政府中藥檢測中心今啟用

《中醫藥文化系列》之展望篇

中醫中藥長年植根市民生活，從小醫館、跌打舖，到今天首間現代化中醫醫院與政府中藥檢測中心正式啟用。隨基礎設施與制度陸續到位，中醫藥發展邁向新階段，業界建議政府持續推動「標準化」與「國際化」雙軌策略，簡化審批流程、促進數據共享與科研轉化，提升中醫醫院作為臨床與研發平台的角色，結合醫、藥、產、研力量，發展成為香港創科與出口的支柱，拓展內地與國際市場，助力中醫藥「走出去」。

2025年12月11日，位於將軍澳的香港中醫醫院與政府中藥檢測中心永久大樓，將分階段投入服務，象徵着中醫藥由基層醫療邁進第二及第三層醫療系統，正式納入本港公營醫療的核心。香港浸會大學是中醫醫院的承辦機構，其中醫藥學院院長李敏指，本地中醫藥自回歸以來持續發展，近年在國家和特區政府的支持下更趨蓬勃，並朝向專科專病（如中醫婦科、中醫骨傷科、中醫神經內科等）的方向邁進。

香港浸會大學中醫藥學院院長李敏表示，透過「多方合作、醫藥並舉」，本地中醫藥業將行穩致遠。 受訪者提供

她相信，隨中醫醫院啟用及《中醫藥發展藍圖》本月公布，中醫藥在本港醫療體系中的定位將更明確，有助建立「純中醫、中醫為主、中西醫協作」的特色服務模式。

香港大學中醫藥學院院長馮奕斌提到，中醫藥在本港具有獨特優勢，普羅大眾已廣泛接納中藥文化，例如煲湯、喝涼茶的習慣，形成濃厚的中醫藥文化氛圍。他指，市民所用的中醫藥服務，逾90%由私人營運，而內地則以公營醫療為主，如今本港中醫藥已完成從自由發展到制度化、規範化的轉變，軟硬體建設逐步完善。

教學醫院支援學生專業訓練

香港中醫醫院是港大、中大、浸大的中醫藥教學醫院，將支援學生的實習與專業訓練。東華三院作為18區中醫診所暨教研中心的營辦機構之一，亦將派出中醫師支援中醫醫院門診部。東華三院行政總監蘇祐安指出，相信此安排能為中醫師提供集中交流的平台，促進經驗分享，對中醫醫院下一階段擴展服務也有幫助。

中醫院的建立也成為科研的重點，蘇祐安提到，目前3間大學的中醫學院進行研究，但病人數據多透過門診或與政府資助診所合作收集，「未來應能更方便且系統化地收集病人數據，不論是中醫治療還是中醫藥研究，都可以做得更廣、更深入。」

馮奕斌坦言，目前臨床研究的病人樣本與設施仍不足，需與內地合作，並依靠香港中醫醫院進一步推動。他指出，本港在中醫藥基礎研究方面具備優勢，各中醫學院結合細胞、動物、大數據、人工智能（AI）等先進技術，發表大量國際論文，研究團隊在國際排名中名列前茅，建議未來以建立國家重點實驗室或中藥研究院為目標，匯聚3間大學資源，加強科研與產學合作，以中醫藥貢獻香港全球創科中心地位。

香港大學中醫藥學院院長馮奕斌指，本港有濃厚的中醫藥文化氛圍。

要推動本地中醫藥更上一層樓，李敏認為，需要政府、業界與大學同心協力。她解釋，本港面對人口老化與慢性病普遍的趨勢，行業可從科研轉化速度與資源投入等方面着墨；香港擁有良好的檢測與研究基礎，若能進一步匯聚政府、業界與學界力量，透過增加學額與科研投入、簡化審批程序、支持臨床試驗與新藥開發，並推動跨領域數據共享，將可加快中醫藥科研成果落地應用。

信譽品質保證 助中成藥研發

業內預料中醫藥和中成藥的研發將獲大力推動，蘇祐安指出，香港具備不少本地中成藥品牌，在產品安全與風險管理方面亦有能力按西醫標準執行；若能成功建立符合國際標準的制度，香港產品將有望進軍海外華人市場，尤其在信譽方面，「香港製造」具品質保證，「目前不少香港知名藥廠主要推出保健類產品，而藥用成藥市場仍以傳統品牌為主，這方面仍有發展空間。」

根據貿發局的研究，本港目前約有345間企業擁有逾8240種註冊中成藥。2024年本港出口中成藥總值為28.8億港元，當中93%是本地生產產品；目前只有約10%中成藥企業擁有生產質量管理規範（GMP）認證，故本地中成藥大部分面向消費市場，而非醫療市場。

百年中藥品牌位元堂在元朗自設廠房，是少數獲得GMP及國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）認證的製造商。位元堂指，香港中成藥融合中西的製藥理念，既承襲傳統中醫智慧，也融入現代科學技術，形成了與眾不同的定位。

位元堂指，香港中成藥融合中西的製藥理念，定位與眾不同。 受訪者提供

該品牌提到，香港中成藥在「粵港澳大灣區中成藥產業發展支援計劃」框架下，享有品牌優勢與政策紅利的雙重加持，為企業進軍內地市場創造了有利條件，然而，產業發展過程中也面臨多重挑戰，包括本港缺乏適宜的藥材種植環境、依賴從內地進口的原材料，使產業鏈存在潛在的供應風險和成本壓力。

進軍內地市場仍面臨挑戰

品牌續指，香港本地市場規模有限，在吸引大型投資和推動新藥研發方面也面臨挑戰，一定程度上制約了產業的創新發展；儘管國家藥監局已推出簡化港澳已上市傳統中成藥在內地上市註冊審批的便利政策，但兩地在技術標準、檢測方法及審評要求上仍存在明顯差異，「這些差異突顯香港中成藥在內地被視為『境外生產藥品』，導致註冊成本高昂、審批周期較長等問題。」

目前僅少數本港中成藥企業擁有生產質量管理規範（GMP）認證。 受訪者提供

要突破有關困境，品牌建議政府應積極推動「標準化」與「國際化」雙軌策略，加快與大灣區的制度對接，提供稅務優惠吸引投資；加強《香港中藥材標準》的國際推廣，並把香港中醫醫院提升為國際級中藥科研與臨床試驗中心，「惟有透過政產學研的跨領域協作，實現從『經驗』到『數據』、『貿易』到『服務』的轉型，香港中醫藥業才能充分發揮其融匯東西方的獨特優勢，成為國際認可的品質標竿。」

李敏也相信，透過「多方合作、醫藥並舉」，本地中醫藥業將行穩致遠，為公眾健康作貢獻，並配合國家與特區政府推動的「中醫藥走出去」戰略，借助香港的國際化優勢，共同推動中醫藥邁向國際。

中醫藥「治未病」 調養體質增強抵抗力

中醫藥在「治未病」上可發揮正面作用。

浸大中醫藥學院院長李敏指出，「治未病」理念源自《黃帝內經》，着重預防勝於治療，可透過起居飲食、情緒調理、適度運動及服用中草藥等方式調養體質，平衡陰陽氣血、增強抵抗力。

東華三院—香港大學中醫診所暨教研中心（中西區）主任黎詠詩表示，期望中醫能配合地區醫療發展，強調中醫一向「貼地」，在政府基層醫療規劃中不可或缺。

東華三院—香港大學中醫診所暨教研中心（中西區）主任黎詠詩指，中醫在基層醫療不可或缺。

她提到，現時不少市民北上求醫，在深圳以較少費用完成檢查，並帶報告回港供中醫參考，「（病人）跨越西醫的醫療架構，自行尋找醫療服務。」她提醒，香港中醫需關注此趨勢，「越來越多港人希望治病或調理身體，我們也想服務更多市民，逐步實現這個目標。」

AI應用多元化助分析監控決策支援

人工智能（AI）的發展，有望為本地中醫藥發展帶來機遇。

港大中醫藥學院院長馮奕斌表示，AI能協助整理中醫過去數千年的文獻與資料，亦能整合百多年來的現代科研成果，讓龐大數據得以應用。他提到，中醫強調的「辨證論治」是靈活、動態的治療模式，重視整體觀念與「因時、因地、因人制宜」，AI可協助達至規範化與靈活性的平衡。港大正開發多種AI應用，如體質辨識、複合證型分析及臨床決策支援等。

浸大中醫藥學院院長李敏指出，AI雖未能取代以人為本的中醫師角色，但其應用多元化，將成為推動中醫藥發展的重要力量。她舉例，中藥材種植與生產過程中，可通過智能監控與調控環境參數，確保藥材品質、安全與療效；臨床資訊與辨證結論數據化後，可通過AI與大數據分析，有助建立健康資料庫。

記者：林家希、仇凱瑭

