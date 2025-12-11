大律師公會主席下周率代表團訪京   毛樂禮：中央重視香港法律界

香港大律師公會將於下星期一 (15日)，由主席毛樂禮資深大律師率領十多人的代表團訪問北京。這是大埔宏福苑大火及剛剛公布結果的立法會選舉後，首個香港的代表團到訪中央國務院港澳事務辦公室；這也是毛樂禮今年年初上任後，首次以主席身份率團訪問北京。毛樂禮證實這次訪問並表示，在一國兩制下，中央重視香港法律界，會把握這次年度訪京的直接溝通機會，就相互關心的法律議題，專業地及如實地反映會員及法律界的意見。

將訪國務院港澳事務辦公室等

訪京團將於15日(下周一)抵達北京，至18日(下周四)回港。行程包括到訪國務院港澳事務辦公室、全國人大常委會香港基本法委員會、司法部等。毛樂禮表示公會多年以來一直有代表團到訪北京，大約一年一次，每次也會以專業的角度，與到訪的單位專業及誠懇地交流。「大律師公會希望延續這溝通的傳統，直接向中央反映重要法律議題的意見。」

毛樂禮表示公會多年以來一直有代表團到訪北京，大約一年一次。資料圖片

毛樂禮又表示，這次訪京團的成員，安排了包括資深大律師、大律師及新晋大律師(即年資7年以下的大律師)的會員參加，亦各有擅長的法律領域，希望不同年資及背景的會員也能參與，及更能廣泛收集及反映不同會員的意見，有利公會長遠保持及傳承這溝通關係及傳統。

毛樂禮：保持及傳承溝通傳統

毛樂禮表示，如果在訪京期間被問及有關大埔大火後的法律問題，公會會表達將會以專業角度，希望在盡快改善有關樓宇安全的法律、法規的法律改革工作方面作出貢獻。他又指出，在大火後，公會有300多名會員登記，願意義助災民處理法律方面的問題，反應踴躍，希望以專業知識出一分力。以他了解，亦有不少會員，以個人身份或一些大律師辦事處的名義捐款給予災民。

在本年年初首度出任大律師公會主席的毛樂禮，在過去幾年出任公會副主席時，也曾隨公會的代表團訪問北京，亦不時會到北京大學、上海華東政法大學等為法律系學生或內地的法律界人士教授普通法課程。毛樂禮亦有參加內地不少關於涉外法治、國際仲裁、調解等國際會議及活動。毛樂禮也經常到海外例如英國、法國、意大利等多個司法管轄區推廣香港在一國兩制下，推行普通法制度，及在國際仲裁及調解方面的優勢。

