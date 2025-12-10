Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜房屋局副局長戴尚誠實地視察過渡性房屋 確保單位內設備齊全

社會
更新時間：23:01 2025-12-10 HKT
發佈時間：23:01 2025-12-10 HKT

宏福苑大火發生後，房屋局的其中一項首要任務，是讓居民安頓下來，而過渡性房屋則是宏福苑居民作中長期安置的方案之一 。房屋局副局長戴尚誠今日參與宏福苑居民實地參觀房協的洪水橋「樂翹樓」和位於元朗的過渡性房屋項目「新田部屋」。

兩個項目的單位內已齊備基本家俬電器，包括床架、床褥、被鋪、熱水爐、雪櫃和電磁爐等，讓居民無需為一般生活配備而奔波。

此外，運輸及物流局亦一直支援入住各區過渡性房屋的火災居民的交通需要，並已在元朗「新田部屋」增設居民巴士的輔助服務往返大埔墟站 。而項目內的配套支援齊全，有商店、洗衣房等，更設有健身室，照顧居民身心健康 。

有居民亦感謝政府在火災發生後，迅速為他們安排住宿，讓他們有容身之所 。戴尚誠向他們承諾，特區政府會在住宿方面一直支援受影響居民，他們可獲較長時間豁免入住過渡性房屋項目的租金，無需擔心相關租金開支或居住期，以過渡性房屋作中長期安置的方案 。

而洪水橋「樂翹樓」每層都有升降機，項目鄰近洪福商場，超級市場、快餐店等生活配套齊備，亦有巴士站方便前往港九新界各地區 。

此外，勞福局副局長何啟明昨日亦與宏福苑居民參觀房協的香港仔「漁映樓」，單位內同樣已配備床架、床褥和熱水爐等，盡力滿足居民需要。

截至今日中午12時，共有1215户、共2677人入住過渡性房屋及房協（每層都有升降機）的單位，現尚餘約430個過渡性房屋單位和約420個房協單位可供使用，讓有需要的宏福苑居民入住。

目前有較多單位的過渡性房屋項目有︰

元朗「新田部屋」，查詢電話2728 9600

元朗「路德會雙魚薈」，查詢電話9299 9412

元朗「路德會七星薈」，查詢電話9644 4038

北區「博愛昇平村」，查詢電話2330 8500

目前有較多單位的房協項目有︰

香港仔「漁映樓」

查詢電話2839 1393

