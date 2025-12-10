宏福苑五級火｜司法機構 : 將優先處理與事故相關法律程序 法援署助災民申請法律援助

大埔宏福苑五級大火造成160人死亡，大批災民失去家園。司法機構今日（10日）宣布，為向大埔宏福苑火災受影響人士提供更好的支援，司法機構將透過一系列便利措施，優先和迅速處理與事故相關的所有擬開展的法律程序。

由高院首席法官領導專責小組 確保法院迅速優先處理有關法律程序

這些措施包括：



（一）成立一個由高等法院首席法官領導的專責工作小組，成員包括相關法院領導和專項法官，在不損害司法公正的前提下，確保各級法院迅速和優先處理與事故有關的法律程序；



（二）由支援人員組成的專責隊伍，處理與事故罹難者相關的遺產承辦事宜。該隊伍會與相關政府部門聯絡，向受影響家庭提供與遺產承辦相關事宜的必要資訊。司法機構已設立電話專線2840 1683，解答與事故有關的遺產承辦及其他與事故相關事宜的查詢；



（三）豁免與事故罹難者相關的遺產承辦事宜的表列費用。法院將根據適用的費用規則，就個別個案的具體情況考慮寬減其他法庭服務的費用；及



（四）優先和加快處理與死因裁判相關的事宜，包括簽發「死亡事實證明書」。

宏福苑五級火｜法援署推4項支援措施 助災民處理人身傷亡索償及財產損失追討等事宜。資料圖片

按照運作經驗，司法機構會繼續依賴法律界（包括法律援助律師）的支持，在合適及符合公眾利益情況下協助法庭處理與事故相關的各種法律程序。

同時，法律援助署亦正全力跟進居民及其他受影響人士的需要，並提供適切支援。法援署已成立特別專責組，並會推出一系列的支援措施，全力協助居民及其他受影響人士按法例要求申請法律援助，以處理人身傷亡索償、財產損失追討及僱員補償等訴訟及相關事宜。

支援措施包括：



（一）法援署已與社會福利署協調，透過「一戶一社工」發放法援相關資訊，例如法援涵蓋範圍、申請程序和所需資料、申請資格等，並協助居民及其他受影響人士申請法援；



（二）法援署已設立服務專線（電話：2867 4516 或 2399 2277），解答居民及其他受影響人士法援的疑難及提供適切協助；



（三）法援署會簡化申請程序，並調配人手加快處理申請，務求讓合資格的居民及其他受影響人士盡早獲得法援；及



（四）法援署會舉辦講座，向居民及其他受影響人士詳細講解申請法援的相關事宜，並安排人員現場提供適切協助。講座詳情將容後透過「一戶一社工」及署方渠道發放。

相關新聞:

宏福苑五級火｜房屋署本周五開始移除宏昌、宏泰及宏新閣三廈被燒毀棚架

大埔宏福苑五級火｜援助基金總額增至34億 向每單位業主發放10萬元補助

此外，考慮到居民及其他受影響人士的負擔和需要，法援署會在他們獲批法援後，安排合適的法律代表處理訴訟，期間亦會與居民及其他受影響人士保持溝通，以確保他們的權益獲充分保障。就此，法援署提醒有意申請法援的居民及其他受影響人士無需自行張羅法律代表、作出法律指示或簽署法律委託文件，以免衍生不必要的費用，保障自身權益。如就法援或相關事宜的資訊存有疑問，可聯絡法援署服務專線（電話：2867 4516 或 2399 2277）作出查詢。