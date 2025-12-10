宏福苑五級火｜房屋署本周五開始移除宏昌、宏泰及宏新閣三廈被燒毀棚架

大埔宏福苑五級大火發生至今已有兩周，房屋署經與警方協調後，將於本周五（12日）開始移除宏昌閣、宏泰閣及宏新閣已被燒毀的外牆棚架。房屋局獨立審查組今日繼續為結構損壞較嚴重的小量單位進行進一步加固工程，當中包括石屎牆身灌漿及石屎樓板臨時支撐工程。

屋宇署本周內公布 要求工地就地採樣及核實棚網合否標準

審查組已巡查四個居屋屋苑（深水埗怡閣苑、觀塘安基苑、沙田穗禾苑、深水埗清麗苑）和一個租置屋邨（柴灣峰華邨）的棚架狀況，有關承建商亦已完成清除棚架上的雜物。

屋宇署本星期內公布新安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準。

屋宇署發出的移除棚網命令已全部獲遵辦，署方本星期內會公布一套新的安排，要求工地使用的棚網在上架前就地採樣及核實是否符合標準，以便有關外牆工程可盡早恢復。

勞工處向地盤發210份書面警告及104張敦促改善通知書 提25宗檢控

勞工處繼續巡查設有大型棚架的樓宇維修工程工地的防火設施及火災應變安排，以保障工人的職業安全。截至今日下午4時，勞工處已巡查404個建築地盤，共發出210份書面警告及104張敦促改善通知書，並提出25宗檢控。

政府早前宣布從基金向每戶受影響家庭發放生活津貼，金額已由5萬元增至10萬元，截至今日已處理1 717宗個案；另外，就每名死者向家屬發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金，截至今日已處理109宗個案。政府會陸續發放有關款項。

截至今日上午，有1 435名居民入住青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2 677名居民居於過渡性房屋或房協項目的單位。

1 435名居民入住青年宿舍／營舍或酒店房間

截至今日上午，共有1 435名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2 677名居民現居於房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。位於大埔社區中心的臨時庇護中心的使用者已全部遷往政府為受影響居民安排的應急住宿，因此該中心已停止運作。另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。