宏福苑五級火｜民建聯獻五策安置災民 允市價售予房委會或換購居屋 倡原址、廣福公園等四地重建

民建聯主席陳克勤今午（10日）率領該黨20位立法會現任及候任議員與財政司副司長黃偉綸會面，提交5項安置方案，以及提出4幅重建用地建議。陳克勤於會後表示，會面期間已促請政府盡快公布安置方案，令居民安心，獲當局回覆會考慮該黨提出的所有方案。黃偉綸隨後在社交平台表示，非常同意民建聯提出任何方案都要「以民為本」作為出發點，為居民提供適切的支援和協助。政府會全面考慮各項因素，例如屋苑樓宇的具體情況、受影響人士的不同意願、情況和需要包括能力等，並會提出不同的措施。政府會盡最大努力協助受影響居民，全力支援他們的住屋需要，與居民同行。

陳克勤倡中短期開放簡約公屋入住

陳克勤續稱，任何重建方案或要花數年時間，居民現居於過渡性房屋或中轉屋中，環境相當艱難，舉例有災民反映現時3至4人居於150呎單位中，對生活造成影響，故中短期建議政府先開放簡約公屋給他們居住。

提出長期安置方案、重建四選址

至於長期安置方案方面，該黨建議讓居民將單位以市價售予房委會，好讓他們在市場另覓單位；居民可等候重建後，換購原宏福苑相若呎數單位；因應宏福苑是居屋，居民若抽中新居屋時，可以「樓換樓」；居民亦可將單位售予房委會後，獲恩恤安排編配公屋；針對租戶，提供一筆過恩恤賠償金，支援他們另租單位，開始新生活。

4幅重建用地方面，首先是原址重建；其次是宏福苑附近的廣福公園及球場用地，惟該處有加油站，地下有相關管道需處理。

第三是富善邨第三期用地，已經打好地基有助加快重建，連同附近一幅未用的學校用地，可建兩至三幢大廈，故單位數量有限；最後是香港建造學院大埔訓練場，是一幅熟地，但位置偏僻，附近有煤氣廠亦有管道需處理。

被問到網上有討論政府資源傾斜災民不公，陳克勤表示社會在處理火災時有同理心，但都提醒自己及政府公帑資源分配要得宜，因此重建項目先花政府就宏福苑成立的基金款項，有需要時再向社會募捐或用公帑補貼。

成立跟進宏福苑工作專責組 陳克勤擔任召集人

至於編配公屋、換居民等安排是否對其他輪候者不公，他指公居輪候時間越來越短，而宏福苑涉約1,900戶，且居民可選不同的安置方案，相信不會延長輪候時間。

另外，民建聯新一屆立法會黨團今天已召開第一次會議，會上決定成立跟進宏福苑工作專責組，由陳克勤擔任召集人，有15名議員參加。

被問到為何不是全體20名議員參與，陳解釋只是會上已有15人舉手參與，但不代表其他人不會協助，相信將來有很多不同跟進工作時，各議員都會提供協助。民建聯亦會與不同專業學會、專業人士聯絡，希望稍後撰寫詳細方案，向政府提交完整善後工作建議。

記者、攝影：郭詠欣