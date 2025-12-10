Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜民建聯獻五策安置災民 允市價售予房委會或換購居屋 倡原址、廣福公園等四地重建

社會
更新時間：19:25 2025-12-10 HKT
發佈時間：19:25 2025-12-10 HKT

民建聯主席陳克勤今午（10日）率領該黨20位立法會現任及候任議員與財政司副司長黃偉綸會面，提交5項安置方案，以及提出4幅重建用地建議。陳克勤於會後表示，會面期間已促請政府盡快公布安置方案，令居民安心，獲當局回覆會考慮該黨提出的所有方案。黃偉綸隨後在社交平台表示，非常同意民建聯提出任何方案都要「以民為本」作為出發點，為居民提供適切的支援和協助。政府會全面考慮各項因素，例如屋苑樓宇的具體情況、受影響人士的不同意願、情況和需要包括能力等，並會提出不同的措施。政府會盡最大努力協助受影響居民，全力支援他們的住屋需要，與居民同行。

陳克勤倡中短期開放簡約公屋入住

陳克勤續稱，任何重建方案或要花數年時間，居民現居於過渡性房屋或中轉屋中，環境相當艱難，舉例有災民反映現時3至4人居於150呎單位中，對生活造成影響，故中短期建議政府先開放簡約公屋給他們居住。

提出長期安置方案、重建四選址

至於長期安置方案方面，該黨建議讓居民將單位以市價售予房委會，好讓他們在市場另覓單位；居民可等候重建後，換購原宏福苑相若呎數單位；因應宏福苑是居屋，居民若抽中新居屋時，可以「樓換樓」；居民亦可將單位售予房委會後，獲恩恤安排編配公屋；針對租戶，提供一筆過恩恤賠償金，支援他們另租單位，開始新生活。

4幅重建用地方面，首先是原址重建；其次是宏福苑附近的廣福公園及球場用地，惟該處有加油站，地下有相關管道需處理。

第三是富善邨第三期用地，已經打好地基有助加快重建，連同附近一幅未用的學校用地，可建兩至三幢大廈，故單位數量有限；最後是香港建造學院大埔訓練場，是一幅熟地，但位置偏僻，附近有煤氣廠亦有管道需處理。

被問到網上有討論政府資源傾斜災民不公，陳克勤表示社會在處理火災時有同理心，但都提醒自己及政府公帑資源分配要得宜，因此重建項目先花政府就宏福苑成立的基金款項，有需要時再向社會募捐或用公帑補貼。

成立跟進宏福苑工作專責組 陳克勤擔任召集人

至於編配公屋、換居民等安排是否對其他輪候者不公，他指公居輪候時間越來越短，而宏福苑涉約1,900戶，且居民可選不同的安置方案，相信不會延長輪候時間。

另外，民建聯新一屆立法會黨團今天已召開第一次會議，會上決定成立跟進宏福苑工作專責組，由陳克勤擔任召集人，有15名議員參加。

被問到為何不是全體20名議員參與，陳解釋只是會上已有15人舉手參與，但不代表其他人不會協助，相信將來有很多不同跟進工作時，各議員都會提供協助。民建聯亦會與不同專業學會、專業人士聯絡，希望稍後撰寫詳細方案，向政府提交完整善後工作建議。

記者、攝影：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
「曾志偉前愛將」體檢驚爆健康出事？被判定「積弱不振」 元兇竟是日常飲品
影視圈
10小時前
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
00:48
天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別
社會
6小時前
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
北上買餸執到寶？蓮塘赤米蝦引爆「港深格價」大戰 75蚊人仔加「一項香港絕跡服務」掀「筍貨」激辯｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汕頭9日晚有自建房起火，總共導致四代同堂12人死亡。
00:30
汕頭住宅大火︱12罹難者四代同堂 省政府成立事故調查組
即時中國
7分鐘前
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
富商趙世曾絕密家庭相曝光 大女趙式芝罕談「只有一人的豪宅」生活 自爆曾做一基層工作
影視圈
3小時前
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
「大食女神」雪兒背夫派帽偷食霍哥？睇煙花自私打卡誤洩戀情 網民揶揄：粿粿王子翻版
影視圈
7小時前
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
元朗大寶冰室肉餅飯驚變流量密碼！Threads洗版潮文食評有原因？客人激增店主女兒現身：老豆完全招架唔到
飲食
2025-12-09 17:22 HKT
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
深水埗遮王「新藝城」年尾結業！創自清道光年間 造傘起家 近年專營修傘 網民慨嘆︰靚嘅貴嘅變得乏人問津
生活百科
8小時前
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
人神共憤！竟以宏福苑火災地址叫外賣 外賣員1招KO惡作劇「現金單」 結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
連鎖酒樓12月長者優惠！早茶點心孖寶$20.8 星期一至日適用
飲食
2025-12-09 14:39 HKT