宏福苑五級火｜原址或覓地重建 ? 卓永興 : 有多種可能性 須考量不同因素

大埔宏福苑五級大火，令大批居民痛失家園，災民長期居住問題成為關注點。有政黨建議於大埔覓地重建單位，有候任立法會議員則認為原址重建更具成本效益。政務司副司長卓永興今日( 10日 )回應時表示，現階段存在多種可能性，各項方案皆須綜合考量多重因素。

火災現場最終用途 取決於政府具體規劃建議

他指出行政長官李家超已要求財政司副司長黃偉綸深入檢視此次火災災民的長期住屋需求。他認為，火災現場的最終用途，將取決於政府後續提出的具體規劃建議。因此，相關安排須待該項研究工作完成後方能確定。

民建聯主席陳克勤日前指，已在大埔找到一塊熟地，可立即啟動重建，該地位於富善邨，認為其適合發展，並提及附近臨時巴士廠可擴建，但具體建設規模與時程需待特區政府專業評估，強調最終決策權在政府。

立法會工程界候任議員卜國明昨( 9日 )表示，若再花時間和資源勘察宏福苑受災樓宇結構再維修，倒不如原址重建更具成本效益，因為維修成本不低，加上居民災後可能有心理陰影。就有政黨建議覓地重建，他指可能涉及土地平整、審視交通配套、設置水電等工作，個人粗略估計，成本可比原址重建貴3倍以上。

財政司副司長辦公室日前指，「應急住宿安排工作組」正研究宏福苑居民的長期住屋和居住的問題，當中會全面考慮各項因素，包括屋苑樓宇的具體情況、維修方面的評估、受影響人士的意願和情況包括能力等。政府現階段不排除任何可能性。