首間中醫醫院正式開幕 首年提供門診、日間住院、臨床服務及12個專病項目

隨着近年市民對中醫需求大增，位於將軍澳百勝角的香港中醫醫院今日( 11日 )正式開幕，為本港首間中醫醫院。醫院現階段將分批投入服務，啟用第一年率先提供門診服務、25張日間病床( 16張政府資助及9張市場導向病床 )、臨床支援服務及12個中醫專病服務；第二年起開展住院服務；第三年開展社區外展服務。醫院樓高8層及有一層地庫，設有70間診症室及45間治療室，以及合共400張病床，其中有250張住院病床、90張日間病床、40張兒科病床及20張臨床試驗及研究中心病床，預計5年後全面啟用所有病床，門診量達至每年40萬人次。

可透過應用程式、電話、網站及親身到院 預約全科或私家門診

香港中醫醫院院內服務有65%為政府資助，由資深中醫師領導的團隊提供服務；另有35%為市場導向，由資深中醫師提供服務，病人可自行選擇中醫師。一般市民可透過應用程式、電話、網站及親身到院，預約全科門診或私家門診，報到及登記後便可等待叫診，其後經中醫師診症，再決定是否需要額外治療，轉介至院內的分科門診、綜合專職醫療門診或日間住院。不過，院內並不會提供急症室服務、全身麻醉科手術服務、深切治療及分娩服務。

當中，綜合專職醫療門診在啟用首年，將提供營養諮詢、職業治療、物理治療及言語治療，隨後陸續會提供聽力檢測、臨床心理輔導、視光檢查、足病診療、義肢及矯形，病人需經轉介預約。而日間住院則以專病治療為主，病人將獲安排在上午或下午的4小時住院時段，進行一些程序較複雜的中醫治療，例如薰蒸療法、中藥浸浴、中藥外敷等，同樣是需要經轉介預約。



此外，院內設有各種診斷和治療設施，包括中、西藥房服務，以及放射診斷設施（如X光、磁力共振）、內窺鏡中心、病理化驗服務等，亦有教學設施包括演講廳、研討空間、技巧和示範中心、教學診症室及大學職員辦公室等。院內更設有機械人協助職員運送物資及藥物。

提供3種中醫服務模式 包括純中醫、中醫為主及中西醫協作

香港中醫醫院行政總監卞兆祥表示，醫院服務其中一個特別之處，是提供三種中醫服務模式，包括純中醫服務，採用中醫診斷及多樣化的治療；中醫為主服務，由主診中醫師負責診斷和治療，按需要在不同階段由西醫藥輔助；以及中西醫協作服務，中醫師作為主診醫師與西醫會診，雙方將會按院內臨床路徑，共同診治病人。

醫院副行政總監（中醫）張振海亦介紹，該院的建築及室內設計是以中醫藥文化為主題，「在外面看來，這裏不太像平常的醫院，更像一間博物館」，希望病人在治療過程中也可以接觸中醫藥文化。以中庭為例，則運用了「天圓地方」為設計，對應中醫學「天人相應」的概念，至於每一層的大堂背景牆亦展示從先秦至清代中醫藥發展的成就，而病房號碼也不僅是數字和英文字母，更有一個具中藥藥用價值的花作為名稱，例如牡丹、芍藥、木棉等。

首年提供12個中醫專病項目*：

中醫内科：腫瘤復康或紓緩、治未病、老年退化性疾病、情志病、季節性流感、功能性消化病

中醫外科：皮膚頑病

中醫婦科：不孕及產前產後治理

中醫兒科：五遲(小兒生長發育遲緩)

中醫骨傷科：關節頑病

中醫針灸科：中風後復康、長期痛症



*其餘11個專病項目將於5年內陸續提供

記者：何姵妤



攝影：吳艷玲