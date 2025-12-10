天氣｜天文台料冷鋒周末殺到氣溫急跌 12.14最低15°C 一區低見11°C達寒冷級別

天文台今日（10日）表示，預料一道冷鋒會在周六（13日）稍後橫過華南沿岸，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。周末期間氣溫將明顯轉涼，周六預測最高氣溫約為23度，而周日最低氣溫將急降至15度，即在一夜間大幅下跌8度。部分地區兩日溫差達11度，打鼓嶺周日更低見11度，達寒冷級別。

根據天文台九天天氣預報，本港周六（13日）起氣溫顯著下降。當日最低氣溫預計約為17度，最高氣溫則為23度；隨後周日（14日）氣溫將進一步轉涼，最低氣溫預測將下探至15度，最高亦僅為20度。

天文台自動分區天氣預報顯示，上水周六下午氣溫仍達24度，隨後受冷鋒影響，氣溫將顯著下降。預計在午夜前降至15度，周日清晨更跌至13度，兩日溫差達11度。打鼓嶺周日清晨低溫更進一步下探至11度。

不過，天文台預計下周氣溫會有所回暖，下周二（16日）至周三（17日）部分時間有陽光；周四（18日）至周五（19日）大致多雲，有一兩陣微雨。

天文台預料，覆蓋華南沿岸的廣闊雲帶在未來一兩日逐漸轉薄，該區天色較為明朗。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周五影響廣東沿岸。受隨後的東北季候風影響，下周初廣東沿岸天氣乾燥，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。