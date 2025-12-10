工展會2025︱12.13開鑼 提供1蚊鮑魚福袋 首周每日限搶20份（附詳情）

廠商會主辦的「第59屆工展會」將於12月13日至明年1月5日，在銅鑼灣維多利亞公園舉行。今屆「工展會」分設香港名牌廣場、食品飲料區、金榮海味湯料區等12個主題展區，超過900個攤位，包括經典老字號、新銳創企、地道美食及各樣生活所需產品，且價格親民。

工展會2025︱新設家鄉風味區及樂齡活力區

廠商會會長盧金榮介紹指，今屆工展會增設「家鄉風味區」，涵蓋全國12個省市的地道特產，讓市民透過味蕾穿越千里。為讓更多旅客親身體驗，凡持有效旅遊證件的訪港人士，均可免費入場參觀。

工展會2025︱1蚊貨品多元化 包括鮑魚福袋等

展會期間亦會推出「10蚊暖心購」、「開鑼狂賞周」、「聖誕激抵大放送」、「閉幕優惠大激賞」四大購物優惠，大量產品更低至1元或一折發售，包括：1蚊鮑魚福袋；1蚊牛筋丸；1蚊蝦子麵；1蚊血靈芝茶；1蚊臘腸；1蚊廣昌隆100元現金券；1蚊鮮燉燕窩；1蚊紅燒金勾翅等。其中「1蚊鮑魚福袋」包含：2隻紅燒元貝鮑魚、4隻紅燒蠔皇鮑魚、御品鮑魚蝦子麵、元貝鮑魚汁及鮑汁燴花菇。該福袋屬開鑼首周（12月13日至20日）限定，每日20份，原價值460元。

另外，「10蚊暖心購」有逾100款產品限量10元發售，包括鮑魚、蟲草、健康食品、葡萄酒及零食等，最低折扣低至0.3折。入場人士如以中銀BoC Pay+或AlipayHK消費，可享受額外折扣。

工展會2025︱長者可享至少九五折

今屆「工展會」新增轉為中老年人及家庭而設的「樂齡活力區」，匯聚眾多中成藥、健康食品、營養補充品、個人護理及保健等產品，並提供互動體驗及健康諮詢。今年亦繼續提供「銀色消費優惠」，逾100個參展商為持「長者咭」或「樂悠咭」的長者提供最少5%額外折扣。

設「樂齡活力區」提供健康食品

「美食廣場」和「Chill飲Chill食區」集齊多種本地街頭小食、環球美食、各式酒類及佐酒小食。其中「Chill飲Chill食區」規模擴大一倍，每日下午3時免費供應30杯紅白酒，先到先得。

「工展會」亦準備總值超過400萬元的獎品，透過各種有獎遊戲、抽獎活動及入場禮品送出。展會期間還將聯同香港電台、商業電台攜手推出特別節目，包括粵劇歌舞、管弦樂、聖誕主題表演以及音樂跨界演出等。

另外，展會期間將舉辦「工展小姐選舉」，11位候選佳麗將在12月21日現場亮相，透過多場活動，角逐4個單項獎及冠亞季軍等殊榮。同時亦會舉辦「工展超級小Model選舉」與「DJ打碟大賽」。

廠商會會長盧金榮。

工展會門票︱12.12或之前網上購票 可享8元早鳥優惠

工展會入場門票售價10元，12月12日或之前網上購票可享8元的早鳥優惠。展會將在聖誕假期期間（12月23日至31日），延長開放時間至晚上10時，其他日子則至晚上9時，最後一天至晚上8時，除明年1月5日外，每天晚上7時後免費入場。每日首500名購票入場者可獲一份禮品。

盧金榮表示，大埔火災牽動全港市民的心，考慮到災民對應急資金的迫切需求，廠商會已即時捐出1,000萬元，其中包括工展會部分門票收入，市民蒞臨工展會，也能幫助受影響的居民。廠商會將持續推動各界，支持長遠重建工作，希望藉舉辦工展會，為香港打氣，為市民帶來正能量。

因應社會氣氛 以較溫暖、關愛方向宣傳

他在活動後表示，明白近期整體氣氛較為沉重，但觀察到訪港旅客數量均有上升，零售消費數據向好，期望今年展會銷情能維持去年水準，達到130萬人次入場以及億元銷售額。盧金榮亦相信，社會需要慢慢復常，大家應團結一致，恢復正常生活與經濟活動，才能更好幫助受影響居民重建新生活。而因應火災，今年會以較溫暖、關愛的方向宣傳。

參展商左起：劉小姐、陳先生

大埔牛丸參展商：社會需要繼續前行 向受災居民贈禮物

來自大埔的牛丸參展商負責人陳先生表示，今年首次參展，暫未能預計銷情，亦無設目標生意額，今次參展主要目的為宣傳，適逢品牌即將成立60周年，希望測試市場反應。他認為，現時市民習慣網購，但仍有不少人願意因盛事外出消費，故看好這類盛事經濟。

對於近期發生的火災，陳先生表示非常擔心及傷心，指品牌於該區扎根50年，心情沉重並深受影響。但他認為社會需要繼續前行，希望藉展覽帶出正能量與活力，讓受災市民走出黑暗，盡快回復正常。因此，所有受災居民到其攤位，均會獲贈一份包含玩具毛公仔及兩包肉丸的禮物。

同一牛丸公司的企業傳訊經理劉小姐表示，首8日每日限量50個名額，可享1元一包牛筋丸，並設有免費夾公仔環節，每日首50名顧客可免費參與，其後消費滿100元亦可獲得夾公仔機會。參與者有機會夾中「丸盒」，獎品為1公斤裝牛骨清湯牛丸。

參展商方小姐。

韓國燒酒參展商品牌經理方小姐表示，每日出售100支1元燒酒，亦推出10元的「燒啤」組合，購買越多，贈品越多。至於預計銷情如何，她笑言今年參展宗旨為「益街坊」，希望市民「買得開心」，暫時未考慮盈利數字。

記者：曹露尹

攝影：葉偉豪