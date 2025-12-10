Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴基斯坦籍男輔警涉慈樂邨襲擊妻子 獲准保釋明年2月再訊

社會
28歲巴基斯坦籍男輔警涉嫌在黃大仙慈樂邨某單位襲擊妻子，他被控一項普通襲擊罪，今於九龍城裁判法院首度提堂。裁判官曾慶東應申請押後案件至明年2月4日再訊，待辯方索取文件。期間被告獲准以1500元保釋，須居於報稱地址，更改住址前須通知警署，以及不得接觸控方證人。

被告莫哈林（MOHAMMAD, ADNAN），報稱貨車司機，被控於2025年7月20日，在香港九龍黃大仙雲華街10號慈樂邨樂安樓某室襲擊PARVEEN Shazia。

警方回覆查詢指，被告是一名休班輔警，已被停職，他駐守紅磡分區。警方指警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

案件編號：KCCC3254/2025
法庭記者：雷璟怡

