每日雜誌｜「卡牌」潮席捲本港 稀有卡頻破紀錄 籃球巨星初代卡值2000萬 盲炒潛藏風險

「卡牌文化」席捲全港，近月本港接連舉行多場卡展及比賽，足見其發展潛力。不少人為重拾童年回憶收集遊戲卡牌，但亦有人視為投資工具，有收藏家花費10萬元購入經典寶可夢（Pokemon）卡，另手持4張價值達30萬元的連號卡；有商家曾遇客人收藏兩張美國職業籃球聯賽（NBA）球星米高佐敦的第一代卡牌，總值逾300多萬美元（約2334萬港元）。業內人士指，卡牌價格浮動，如同買賣股票，經鑑定後的卡牌更會升值；明年適逢Pokemon卡30周年，業界料掀新熱潮，有店主提醒投資者應留意風險，做足功課，切忌盲目追炒。

年度卡牌盛事「Grade 10 Festival」展出超過400張「梵高比卡超」收藏卡。

上月，本港年度卡牌盛事「Grade 10 Festival」於灣仔舉行，匯聚全球超過120個參展商，當中焦點是由超過400張「梵高比卡超」收藏卡組成的展示牆，總值接近500萬港元。

專賣Pokemon卡及球星卡的店舖「Pokecard」創辦人蕭嘉威指，展覽吸引本地及海外的商家、收藏家及卡牌店主聚首一堂，「大家交換同等或相近價值的卡牌，部分經已絕版。」

經鑑定卡牌更會升值

他指，近年本地「卡牌文化」漸趨盛行，收藏者年齡層廣闊，交易市場越見蓬勃，「年輕人甚至40歲的中年人也會收集卡牌，找回童年回憶。」此外，許多人從投資角度看待卡牌，他向記者展示一張全球僅有3張、已獲鑑定公司認證的稀有卡，售價高達2萬港元以上，「正如有收藏家形容，Pokemon卡牌的升值潛力或高於比特幣及股票。」

網店「PikaBudz」聯合創辦人Michael是一位資深收藏家，鍾情於Pokemon卡。他展出一張附有配音員簽名的初版「伊布」卡，以及一套4張、由官方出廠的連續序號Mario Pikachu（瑪利歐聯乘比卡超系列）卡，後者價值可達超過30萬港元；部分海外收藏家認為連號更具收藏價值，願意多付10%至15%價錢。

資深收藏家Michael帶同一系列「比卡超變裝」收藏卡到場。

Pokémon收藏卡有價有市，圖為附有配音員簽名的初版「伊布」卡。

Michael說，兒時與家人一同到便利店抽卡，後來專注學業，家人用卡簿替他妥善保存，時至今天已價值連城，「當時沒有人料到Pokemon卡會升值，只是一個樂趣，開到閃卡便十分開心。」

Pokemon在2023年推出一套以初代151隻小精靈為基礎的「151」系列卡牌，甚具紀念價值。Michael指，他早已遺忘兒時玩Pokemon卡的經歷，直至去年在家中尋回昔日的初代卡牌，再度燃起其抽卡的欲望，曾經花費超過100萬港元買卡，「重新『入坑』了。」

花費百萬買卡 重新「入坑」

直至今年中，他和志同道合的朋友開店，提供拍賣平台，並在世界各地的卡展參展，累積國際人脈，為更多收藏家尋覓珍罕卡牌。

Pokemon卡以外，其他動漫遊戲卡及球星卡也有巨額交易。卡牌店「嵐山yamacardo」負責人指，籃球NBA球星卡價值高，可以由幾十萬至幾百萬元不等，如知名球星米高佐敦的簽名卡，價值由1990年代的數千元，升值至現時10多萬元，「曾有客人拿着兩張米高佐敦的第一代卡牌到來，一張是米高佐敦身穿公牛隊球衣，另一張是全明星賽的卡，加起來價值逾300多萬美元（約2334萬港元）。」

他續說，收藏球壇新人卡牌，是預估其未來潛力，「新人卡的投資潛力，就是猜他將來打得好不好、會不會紅，打得好就會升值，一旦受傷或有醜聞，就沒有價值了。」他形容，玩卡如「炒股」，不應該「單買」，「這款跌，那款升，可以拉勻。」

有收藏家亦舉例，NBA球星勒邦占士（LeBron James）之子邦尼占士（Bronny James）的卡牌，吸引許多人收藏，惟邦尼占士出道成績一般，卡牌價值亦隨之下跌。

近年本地卡牌文化漸趨盛行。

鑑定公司看好發展潛力

此外，經鑑定後的卡牌會升值。鑑定後的卡牌會標明其完整度，以10分為滿分，價格或因而翻數十倍；若然卡牌上有簽名，亦會檢視後作評分，同樣以10分為滿分。蕭嘉威指，鑑定後的卡牌會用盒裝起，以鎖定卡牌的價值和品況，對收藏家而言，經過鑑定的卡牌才有收藏價值，「第一是難達9分以上標準，第二是卡牌有一定程度的稀有度，兩者加起來就是其價值所在。」

上月，有國際鑑定公司宣布於香港開設分部，足見香港市場的發展潛力。蕭嘉威近月亦代理另一鑑定公司，陸續有顧客上門，「我們會先做基本檢查，檢視卡牌有否取得10分標準的潛質，才會替他們代寄到美國鑑定。」他指，不同鑑定公司採用的方法各異，部分用機器和人手判別，亦有公司利用人工智能（AI）偵測，「卡牌有任何刮花的『傷痕』也一覽無遺。」

他補充，仍有收藏家只為喜好而收集卡牌，未有視卡牌為投資工具，「有人喜歡揭卡簿的感覺，幾乎集齊98%比卡超卡，保守估計未鑑定已經過百萬元。」他續說，「每張幾十元買回來，10多年後已升值至過百萬元。」

「不是別人叫你買就買」

明年適逢Pokemon卡牌30周年，不少人視之為投資機會，因每逢周年紀念推出的卡牌皆珍貴和稀有。惟「嵐山」店主不太看好市場，他解釋，據25周年的經驗，當年卡牌價格有所回落，「很多時候，卡牌價格在周年前被炒高，大家吸取當年經驗，近期已經開始放售卡牌。」他直言，卡牌價格不斷升跌，買賣雙方也要「做功課」，例如了解卡牌的生產周期、會否重印、何時停印，甚或會否有畫家冒起，令繪製的Pokemon卡牌也連帶升值，「真的要研究，不是別人叫你買就買，否則可以輸得很慘烈。」

Michael亦言，近年確有不少人加入卡牌市場，部分買賣運動類卡牌的海外商家，近年亦加大於Pokemon卡牌的投資，「他們看到大部分卡牌市場的收益流向Pokemon卡，便嘗試轉換策略。」他提醒，若收藏家想從外地購入卡牌，要多加留神及留意市場走向，「我們作為賣家要很清楚，同一張卡的價格可以相差10%以上。」

蕭嘉威期望，香港卡牌市場更見蓬勃，並舉辦更多大型卡展，繼而吸引更多人留意卡牌文化，延續熱潮。

合夥豪擲4.2萬買C朗簽名卡 收藏家：讓兒子學會理財與判斷

收藏家Vincent與兒子不惜豪擲4.2萬元購入葡萄牙足球員C朗拿度的簽名收藏卡。他表示，卡牌市場讓兒子學會理財與判斷。

Vincent憶述，兒子Valdes最初在學校與同學玩Pokemon卡，他陪同兒子到卡展後，才開始留意卡牌，「當時他找到一張喜歡已久的卡牌，不斷叫我買給他……那時我對卡牌毫無概念，買了第1張後，才知道卡牌會升值，而且有限量。」

收藏家父子Vincent及Valdes以4.2萬元購入球星C朗拿度的簽名收藏卡。

他本身對收藏有興趣，卻從未涉獵卡牌，如今「入坑」，與兒子一同選卡、開卡，研究卡牌市場，「有些設計比較漂亮或者罕有，我也願意花錢買。」

一同選卡開卡作研究

除了兒子鍾情的Pokemon卡，Vincent近月多留意及收藏運動員卡牌，最新收藏之一是在卡展以4.2萬元購入一張球星C朗拿度的簽名收藏卡。他指，Pokemon卡產量多，每隔幾個月就推出新品，市場上屢傳日文版卡牌的升值力下降，故稍為改變策略，收藏及投資運動類卡牌，「明年C朗和美斯最後一屆踢世界盃，或會掀起另一股熱潮。」

他分享，除了稀有度及完整度，若然卡牌序號與球星的球衣號碼相同，價值可再提高。

對於有人認為抽卡牌有賭博成分，Vincent坦言明白，但亦想從另一角度帶出卡牌的好處。他舉例，其兒子透過卡牌學會理財及認識交易市場，「他知道多少錢買入的卡牌，不能低於價格賣出。」他又說，兩父子會一同在網上交易平台觀察，兒子分析力高、懂得決策，更會反過來告訴他不要繼續出價競投，「有時他比我還厲害。」

記者：仇凱瑭