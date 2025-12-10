「冬日小鎮．中環」今起重開 旅發局冀藉活動帶來溫暖 「幻彩詠香江」恢復上演
旅發局設於中環皇后像廣場的「冬日小鎮．中環」今日起（10日）重開；遮打道「星光長廊」以及「光影匯．中環」亦將同時開始推出。「光影匯．中環」會透過八幢中環地標外牆，以及皇后像廣場內的全息投影地面裝置，以投影、LED 動畫及燈光特效呈現。旅發局希望藉活動為大家帶來溫暖和盼望，並送上平安的祝福。參與活動的合作夥伴亦會將活動收益捐予社區上有需要人士。
「光影匯．中環」啟動儀式原定於11月28日舉行，但因應11月26日的大埔宏福苑火災延期舉行。有關活動詳情請瀏覽活動網站。
此外，旅遊事務署宣布，「幻彩詠香江」將於今晚起恢復上演。
「冬日小鎮．中環」
地點：
中環皇后像廣場花園（南、北）
開放時間：
2025年12月10日至2025年12月21日
- 星期一至五：下午4時至晚上11 時30分
- 星期六及星期日：上午11時至晚上11時30分
2025年12月22日至2026年1月4日
- 星期一至日：上午11時至晚上11時30分
*12月24日、25日及31日延長開放時間至凌晨1時
光影匯．中環
時間：
2025年12月10日至2026年1月4日
- 星期一至五：晚上7時30分至晚上11時30分
- 星期六、星期日及公眾假期：晚上7時至晚上11時30分
*12月24日、25日、31日延長開放時間由晚上7時至凌晨1時
*每30分鐘循環演出
參與大廈：
- 中國銀行大廈
- 中銀大廈
- 終審法院大樓
- 香港大會堂高座
- 香港會所大廈
- 滙豐總行大廈
- 太子大廈
- 渣打銀行大廈
遮打道「星光長廊」
時間:
2025年12月10日至2026年2月22日
- 每日下午5時至晚上11時30分
*特別日子: 12月24日、25日及31日延長開放時間至凌晨2時
