東莞銀行「自曝」薪酬數據 人均工資29.21萬 董事長、行長約100萬

據星島環球網報道，正在排隊上市的東莞銀行，「自曝」薪酬數據，引發行業內外關注。

近期，東莞銀行通過官網披露了2024年度工資總額及職工平均工資情況。據其公告，2024年，東莞銀行平均在崗職工人數5,636人，全年實際發放在崗職工工資總額16.46億元，在崗職工年平均工資29.21萬元。

除披露了職工平均工資外，東莞銀行也在官網公示了7名企業負責人2024年的薪酬情況。

其中，東莞銀行董事長程勁松應付年薪79.2萬元、五險兩金單位繳納（存）部分18.63萬元、其他貨幣性收入3.22萬元，合計稅前報酬101.05萬元；行長謝勇維應付年薪78.54萬元、五險兩金單位繳納（存）部分17.66萬元、其他貨幣性收入3.22萬元，合計99.42萬元；副行長吳健文應付年薪70.18萬元、五險兩金單位繳納（存）部分17.66萬元、其他貨幣性收入3.22萬元，合計91.06萬元；副行長、董事會秘書李啟聰，應付年薪71.29萬元、五險兩金單位繳納（存）部分17.66萬元、其他貨幣性收入3.22萬元，合計92.17萬元。

上述薪酬的統計口徑為：2024年度全部應發稅前薪酬（不含2024年發放的以往年度薪酬），其中績效年薪的51%視資產質量按規定分三年進行延期支付。

事實上，人均29.21萬元的年薪水平在金融行業內並不算太高，這一數據與東莞銀行今年6月更新的招股說明書中提到的29.23萬元/年員工人均薪酬相比差距也不算大。2022年和2023年，該行員工人均年薪分別為28.18萬元、29.07萬元。

不過，管理人員和普通員工間巨大的薪酬差距卻引人側目。按東莞銀行官網披露的數據計算，以程勁松為例，2024年他的年薪是在崗職工平均年薪的3.46倍。

而按照東莞銀行招股書中披露數據，按崗位劃分，2024年該行管理人員、業務人員、行政人員、其他人員的人均工資水平也存在一定差距，分別為57.69萬元、22.53萬元、27.36萬元、5.9萬元。照此計算，管理人員的人均年薪是業務人員的2.56倍，是行政人員的2.11倍，是其他人員的9.78倍。

按照級別劃分，這一差距則更為明顯。中級管理人員以上、中級管理人員、普通員工人均工資分別為115.46萬元、49.23萬元、21.64萬元。

照此計算，中級以上管理人員的人均年薪是中級管理人員的2.35倍，是普通員工的5.34倍。

具體來看，東莞銀行董事長、行長等人的年薪遠高於115.46萬元的級別平均水平。按招股書披露的數據，2024年，程勁松的薪酬為189.39萬元，謝勇維的薪酬為174.21萬元，副行長吳健文的薪酬為157.17萬元，副行長、董事會秘書李啟聰的薪酬為175.33萬元。

招股書中的工資數據統計口徑不含當年計提的延期支付績效獎金，但含當年發放的延期支付績效獎金。

官網顯示，東莞銀行是經中國人民銀行批準，在東莞市登記注冊的股份制商業銀行，成立於1999年9月。截至目前，下轄總行營業部和14家分行。

據招股書，2024年，東莞銀行實現營業收入101.97億元，凈利潤37.33億元，歸母凈利潤37.38億元，扣非歸母凈利潤36.67億元，不良貸款率1.01%。

今年前三季度，東莞銀行營收、凈利潤「雙降」，營收69.18億元，同比下降9.39%；凈利潤25.44億元，同比下降20.66%。

《星島》見習記者 齊鑫 上海報道