日本青森7.5級地震︱港人遊日心態不變：避開震區、趁低唱Yen 找換店生意不減反增

日本青森縣外海昨夜發生7.5級地震，當地氣象廳一度發出海嘯警報，並警示未來一周可能再有強震。有港人表明不會冒險前往受影響區域旅遊，「無人會攞自己條命校飛」。然而，日圓匯率持續低企，近日更跌破「5算」心理關口，反而可能刺激部分港人赴日意欲。今日（9日）不少市民趁匯率下跌，特意前往找換店兌換日圓。有找換店負責人指出，生意並未受地震影響，更因日圓匯率走低而不降反升。

青森地震︱市民：周圍都有天災 唔擔心得咁多

計劃明年初赴日的麥先生表示，雖有關注日本地震消息，但實際行程將視機票狀況而定；若已購票會視乎能否改期再作決定，認為「周圍都有天災，唔擔心得咁多」。他提到近期日圓匯率下跌，自己上月已兌換約20萬日圓，若匯率進一步下跌會考慮再購入。

「無人會攞自己條命較飛」

準備前往大阪自由行的伍先生表示，地震發生在青森，自己只去大阪，故不擔心行程。不過若目的地發生地震，他則不會冒險前往，「無理由將自己放喺危險地方去旅行，無人會攞自己條命較飛」。他指兌換外幣是出行必須步驟，不論匯率高低都會兌換，但承認匯率下跌會增加赴日意欲，「梗係越平越好，可以用少啲錢享受多啲嘢。」

上月曾赴日旅遊的黎小姐表示，明年1月將再度出發，並不擔心地震影響，今日更因日圓匯率下跌而特意兌換；市民楊先生則指，若前往日本旅遊，不會因地震等因素改變計劃，「日本咁大，我去第二個地方。」

找換店負責人吳先生表示，日本地震未影響市民兌換意欲，店內生意不減反增，主因是日圓匯率持續下跌並跌破「5算」，「日本都好大，如果會震咁咪去第二度」。他指近幾個月生意因日圓匯率下跌而持續增長。

旅遊促進會總幹事崔定邦。資料圖片

東瀛遊執行董事禤國全。資料圖片

崔定邦：港人對日本地震已有一定預期

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，是次地震未影響港人赴日計劃。他解釋，地震影響範圍主要局限東北地區，港人常到的東京、大阪等地未受波及，加上日本本屬地震多發地區，遊日港人對此已有一定預期。他更笑言「我一年都會去兩三次，每次都會遇到輕輕震」。

至於地震、熊害及中日關係等因素會否影響遊日意欲，崔定邦認為，港人赴日多屬早有規劃，一般不會因此取消行程，但具體影響需待假期後才能全面評估。

禤國全：日匯一直「5算」關口徘徊

東瀛遊執行董事禤國全則指，日圓匯率一直在「5算」關口徘徊，並非突然下跌，形容「無乜特別變化」。至於地震對遊日人數的影響，他表示「暫時未見到」。

記者、攝影：郭文卓