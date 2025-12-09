工展會12.13維園開鑼 銅鑼灣及天后一帶實施特別交通安排（附詳情）

第59屆工展會將於周六（13日）至明年1月5日在維園舉行，運輸署提醒市民，銅鑼灣及天后一帶將實施特別交通及運輸安排，詳情如下：

東角道、景隆街以東的駱克道及百德新街以西的記利佐治街會繼續於星期一至五（公眾假期除外）下午四時至午夜十二時，以及星期六、日及公眾假期中午十二時至午夜十二時實施行人專用區；

因應現場人群及交通的情況，介乎京士頓街與高士威道之間的一段告士打道、糖街、記利佐治街、百德新街、京士頓街、加寧街、興發街（專營巴士及專線小巴除外）、電氣道及琉璃街可能會按警方要求臨時封閉或間歇性封閉，以及實施相應的交通改道；

位於高士威道維多利亞公園外的巴士站將會有臨時調動；

位於百德新街及糖街的公共小巴站，以及位於百德新街及琉璃街的的士站可能會按警方要求暫停使用；以及

興發街公眾停車場（殘疾人士專用泊位除外）在二○二五年十二月十日至二○二六年一月六日期間，每日於不同時段暫停開放予公眾使用。

第59屆工展會將於2025月12月13日至2026年1月5日在維園舉行。圖為去年工展會。資料圖片

運輸署呼籲市民盡量使用公共運輸服務，以避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。警方將視乎當時的人潮及交通情況，調整有關交通安排。