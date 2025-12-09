Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

790億「非洲手機之王」闖港IPO上市 傳音擬拓資本研發AI相關技術

更新時間：09:23 2025-12-09 HKT
據《星島環球網》報道，近日，傳音控股（688036.SH，簡稱「傳音」）向香港聯交所遞交H股上市申請，再度引發市場對這家「非洲手機之王」的關注。

早在2019年，傳音控股就已登陸上交所科創板，而此次謀求港股上市，籌劃構建「A+H」雙融資平台，其實也並不令人意外——既是拓展國際資本市場的重要一步，也為應對日益嚴峻的行業競爭儲備更多「彈藥」。

但在光鮮數據的招股書背後，該公司面臨的利潤下滑，以及來自小米、榮耀等對手的磨刀霍霍，壓力亦不容小覷。此番赴港，這家曾靠「本土化」絕技橫掃非洲市場的手機霸主，能否繼續贏得另一資本市場的青睞？

從中國走出的「非洲之王」

對國內消費者而言，「傳音」這個名字稍顯陌生，但在遙遠的非洲大陸，它卻是家喻戶曉的手機品牌。

傳音控股的創辦人、董事長兼總經理竺兆江，曾是波導手機的海外業務負責人。 2006年，國內手機市場進入山寨機的「黃金混戰期」，深圳手機廠商一度接近4,000家。彼時，這位已在海外跑遍90多個國家的銷售老兵，決定另闢蹊徑，離開波導創立傳音科技，即現在傳音控股的前身，並瞄準巨頭們忽視的非洲市場，尋找增量富礦。

公司成立不久便推出了中高端品牌TECNO。而竺兆江深知「本土化」才是製勝法門，他率領團隊深挖非洲市場通訊基礎設施薄弱營運商多、電力供應不穩定等特點，推出了TECNO T201，支援「雙卡雙待」、超長待機等功能。 TECNO一推出，便成功擊中了非洲消費者的痛點，迅速成為市場爆款。

此後，傳音科技又陸續推出了針對基層消費者的大眾品牌itel、面向年輕消費者的時尚科技品牌Infinix，形成手機三大品牌矩陣。

傳音控股旗下有3個品牌。傳音控股官網截圖
在「本土化」創新的過程中，傳音最廣為人知的是針對深膚色美顏技術。早期進入非洲市場，傳音發現在主流手機鏡頭中，深膚色在暗光及強光等極限複雜光照環境下難以得到良好的渲染與呈現。為此，公司自研了深膚色人臉偵測辨識技術、深膚色人像分割等核心技術，解決了夜間拍照難題，讓傳音在非洲市場贏得了廣泛口碑。

隨著公司業務向南亞、東南亞、中東、拉丁美洲等新興市場擴張，傳音搭建了覆蓋全膚色、全場景的行動影像技術平台，在不同場景下，不同膚色的用戶在合照時也能得到正確的曝光和真實呈現。

2015年，傳音在非洲出貨量突破5,000萬部；2017年超越三星，登頂非洲手機市場銷冠。

2019年9月30日，傳音正式上交所科創板，上市首日大漲64.44%，市值飆升至462億元，位列當天科創板總市值的第三把交椅。

可以說，非洲市場是傳音賴以起家的糧倉。 「我們深耕以非洲為代表的新興市場。憑藉著領先的市場佔有率和廣泛的品牌影響力，我們在手機行業內有著『非洲之王』的美譽。」傳音招股書中表示。

根據弗若斯特沙利文的統計，以2024年手機銷售量計算，傳音手機銷售量超2億部，在全球新興市場排名第一。

根據弗若斯特沙利文的統計，以2024年手機銷售量計算，傳音手機銷售量超2億部，在全球新興市場排名第一。傳音控股官網圖片
業績變臉：營收與獲利雙降

然而近幾個季度，傳音的財務數據顯現出業績下行的訊號。招股書顯示，2022年-2024年，公司營收持續成長，但此趨勢在今年上半年戛然而止。今年上半年，公司營收290.77億元，年減15.86%；淨利更是腰斬，從去年同期的28.64億元下降56.65%至12.42億元。

根據公司三季報，今年前三季度，傳音營收495.43億元，年減3.33%；歸母淨利21.48億元，年減44.97%；扣非歸母淨利下降17.31億元，年減46.71%。「受市場競爭以及供應鏈成本綜合影響，營業收入及毛利額減少所致。」傳音在三季報中表示。

公司毛利率從2023年的23.2%下降到今年上半年的19%。

傳音毛利率從2023年的23.2%下降到今年上半年的19%。傳音招股書圖片
對於營收的下降，公司解釋為智慧型手機及功能手機產生的收入減少。具體來看，功能手機收入減少與消費者需求下降有關。 「根據弗若斯特沙利文的資料，在新興市場，手機產業正從功能手機轉向智慧型手機，且消費者越來越多購買智慧型手機。」功能手機的平均售價由去年上半年的56.6元/部下降至今年上半年的50.1元/部，降幅11.5%。

而智慧型手機的毛利率由2023年的22.5%下降至2024年的19.6%，則與其單位營業成本增加有關，主要是智慧型手機的主要原料之一記憶體晶片的採購價格上漲。根據Counterpoint硬體成本拆解報告顯示，記憶體晶片在中低階手機成本中佔比約15%-25%。原物料價格的波動侵蝕了有限的利潤空間。

對此，公司在招股書中進行了相關風險提示：「如部分原材料短缺或成本增加，我們的產品成本或會增加。我們的毛利率或會因該等成本增加而減少。」

競爭加劇：對手環伺，專利存短板

除原料外，傳音的存貨還包括在製品、製成品及委外加工物資。值得注意的是，該公司的存貨週轉天數近年來逐漸延長，從2023年的64.6天延長至今年上半年的70.9天。

「存貨週轉天數的任何波動及延長均可能對我們的現金流量及流動性產生不利影響。」本公司在招股書中表示。

而同樣增加的還有貿易應收款項及對應的周轉天數。2022年-2024年及2025年上半年，公司的貿易應收款項分別為12.87億元、19.65億元、33.77億元及38.63億元，貿易應收款項平均週轉天數也從2022年的11.0天下降至2023年的10.6天，之後延長至2024年的15.2天，到今年上半年已經達到23.6天。

「貿易應收款項週轉天數的波動及延長可能會對我們的現金流量及流動資金產生不利影響。」傳音表示。

事實上，傳音的現金流已出現了較大幅度的變動。根據招股書，近年來公司經營活動所得現金流量淨額不斷下滑，2024年，該數據從2023年的118.49億元下降76.41%至27.95億元。今年上半年則僅267.6萬元。

2024年，該數據從2023年的118.49億元下降76.41%至27.95億元。今年上半年則僅267.6萬元。傳音招股書圖片
值得一提的是，傳音在非洲市場的地位正遭遇挑戰。根據市場研究機構Omdia發布的最新報告，2025年第三季度，傳音在非洲智慧型手機市場的出貨量達1,160萬台，市佔率為51%；小米以13%的份額位居第三，增速為34%；OPPO與榮耀以4%的份額，分列第四和第五年增長率158%的榮耀來。

與小米、OPPO等對手相比，傳音的專利數量明顯薄弱，這是其需要直面的現實問題。根據招股書，截至2025年6月30日，傳音在全球獲授權專利2,800多項，包括1,200多項發明專利。而截至2023年底，小米全球授權專利數就已超過3.7萬項，同時正在申請的專利還有3萬項；截至2024年3月31日，OPPO的全球專利申請量已超過10.1萬項，授權專利超過5.5萬項，其中發明專利申請數量超過9.1萬項。

面對市場與財務上的雙重壓力，傳音正試圖建構更豐富的商業生態。除手機外，傳音已佈局行動網路業務，同時，也開拓了數位配件、家用電器等領域。目前，傳音擁有物聯網產品品牌oraimo、家用電器品牌Syinix。

在儲能賽道，傳音推出了大眾家庭及小型商業用戶的itel Energy，以及針對高端家庭和商業用戶的DYQUE Energy系列產品。其也涉足了出行領域，推出了面向個人用戶的輕型電動出行設備Revoo，以及面向有客運及貨運需求的小型企業經營者的TankVolt。不過這些業務尚處在培育期，業績貢獻還比較微弱。

在儲能賽道，傳音推出了大眾家庭及小型商業用戶的itel Energy，以及針對高端家庭和商業用戶的DYQUE Energy系列產品。傳音招股書圖片
此次赴港IPO，傳音計畫將募款作為研發AI相關技術以加速產品迭代，重點加強技術能力、擴充產品組合及鞏固競爭優勢；用於市場推廣及品牌建設，以提升公司的品牌知名度、改善用戶參與度及支持持續業務擴展；同時加強行動互聯網服務及物聯網產品及其他方面，以及補充營運資金及一般企業用途。

從憑藉雙卡手機闖蕩非洲，並異軍突起，到如今面臨競爭升級、奮力構建新生態，傳音的發展軌跡是中國企業出海的一個典型縮影。衝刺港股，或許只是其新一輪長途競賽的開始。

截至12月8日收盤，傳音控股A股收盤於68.36元/股，總市值為786.95億元。
