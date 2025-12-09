法律科技節聚焦法律科技AI融合發展

律政司的年度旗艦活動「香港法律周2025」12月1日起一連5日在灣仔會展舉行，吸引來自近50個司法管轄區約6000人登記以線上線下模式參加，今年主題為「法匯香港 聯通世界」。律政司在法律周期間，更首度舉辦「香港法律科技節2025」，聚焦法律科技與人工智能融合發展，提供集合主題論壇、法律科技展覽、現場示範及與專家對話於一體的多元體驗。律政司司長林定國和律政司副司長張國鈞均有出席法律科技節，與業界交流，並了解法律科技產品和服務的最新發展。

林定國：重塑生態 提速提效

林定國和張國鈞12月3日到設於香港法律周主會場外的法律科技展覽參觀，聽取參展商介紹和示範多款尖端法律科技產品和服務。15個參展商展示的產品和服務涵蓋法律研究、文件生成、 合約智能審查、線上爭議解決及審訊支援等多個領域。現場除設有互動示範，亦提供專家諮詢服務，讓與會者深入了解如何將法律科技融入日常實務。

法律科技節重點活動——「人工智能大時代：塑造21世紀法律新格局」法律科技論壇於12月5日下午舉行，活動設有多個環節，包括主題演講、「法律科技猜猜誰」互動環節，以及法律科技圓桌會議，深化業界對法律科技與人工智能的機遇與挑戰的理解。

律政司將設小組協調審視

律政司司長林定國致辭時指，法律科技與人工智能正在重塑法律服務生態，讓傳統法律服務提速提效。人工智能驅動的法律工具，已廣泛應用於法律研究、文件審閱與起草、合約週期管理等。然而，創新技術的潛在風險與倫理考量亦必須正視，例如偏見和私隱風險等，因此大家要採取「人類 + AI」的聯動模式，善用科技優勢的同時，亦守護制度底線。就此，律政司將按三階段審慎有序推動科技在法律界的應用。第一階段，着重提升意識；第二階段，促進業界實際使用法律科技產品；第三階段，推動業界廣泛應用法律科技，促進本地與海外法律科技企業落戶及發展，壯大本地法律科技生態圈。

他表示，今年《施政報告》展示政府對推動人工智能作為香港發展核心產業的決心。除積極推動法律科技與人工智能在法律領域的融合發展外，律政司將於年底前成立跨部門工作小組，協調負責的部門審視相關法律配套，支持人工智能在香港更廣泛應用的發展需求。

律政司副司長張國鈞致辭時表示，律政司致力促進法律業界的創新及與科技融合發展，並已就此成立推動法律科技發展諮詢小組，以及舉辦法律科技圓桌會議和首屆法律科技節。他指，法律科技和人工智能雖提高法律服務的效率，但無法取代法律專業人員的同理心、判斷力和誠信等不可或缺的重要人性元素。法律界唯有秉持開放且負責任的思維，方能把握法律科技與人工智能帶來的機遇，將挑戰轉化為優勢。

法律科技圓桌會議探討四主題

此外，《法律科技圓桌會議報告》首度在圓桌會議上發表。報告概述今年舉行的前三輪圓桌會議中法律及爭議解決業界對法律科技的見解，包括效率提升、倫理考量、監管框架和公眾認知四方面。當中強調與會者認同法律科技對革新法律服務的潛力，以及在法律科技應用中加入倫理考量的重要性，以負責任態度支持法律科技的長遠應用和發展。

香港法律周其他活動包括《基本法》頒布35周年法律高峰論壇和「第三屆融通與發展法治論壇」等。在《基本法》頒布35周年法律高峰論壇中，多位政界、法律界及專業界別人士一同回顧 《基本法》實施28年來的成果，並探討其在「一國兩制」框架下推動香港長期繁榮穩定的重要作用。展望未來，律政司會繼續舉辦各類活動，促進交流，推廣香港的法律及爭議解決服務，鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。

記者：蔡思宇