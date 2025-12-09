Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際法律人才培訓學院 法律周內舉辦多項活動

社會
更新時間：07:35 2025-12-09 HKT
發佈時間：07:35 2025-12-09 HKT

香港國際法律人才培訓學院已啟動成立一周年，律政司特別推出《香港國際法律人才培訓學院年刊2024-2025》，回顧過去一年培訓學院在推動國際法律交流與能力建設方面的成果與里程碑。 學院在今年法律周期間亦與國際機構合作舉辦了多項活動，包括「第六屆聯合國國際貿易法委員會 （UNCITRAL）亞太司法峰會」、「海牙國際私法會議亞太區域辦事處國際私法研討會——跨國訴訟與認證：海牙公約下的創新實踐」。未來，培訓學院將繼續為香港、內地及其他司法管轄區，提供能力建設、知識和經驗分享平台。

商貿數碼化 港扮演關鍵角色

聯合國國際貿易法委員會秘書長Anna Joubin-Bret表示，香港作為中國唯一的普通法司法管轄區，在更廣泛的民法體系中具有獨特優勢，「香港多年來一直在兩種制度之間搭建橋樑，在推動國際貿易法方面具有重要作用」。 她稱，國際貿易正迅速數碼化，而司法在推動國際貿易數字化方面扮演關鍵角色，確保數字化轉型不會阻礙貿易自由流動等。她表示，香港的參與和支持，對於推動數字化進程至關重要，亦展示了香港在國際法治建設中的地位。

聯合國國際貿易法委員會秘書長Anna Joubin-Bret。盧江球攝
聯合國國際貿易法委員會秘書長Anna Joubin-Bret。盧江球攝

海牙國際私法會議秘書長Christophe Bernasconi指，在現今互聯的世界中，無論是個人、家庭成員，還是企業經營者，都很容易產生跨境聯繫，從而引發國際法，尤其是國際私法的問題。他指，法律周活動意義重大，將亞太地區乃至更廣範圍的參與者聚集在一起，展開全球性討論，探討互聯世界的影響。

海牙國際私法會議秘書長Christophe Bernasconi。何健勇攝
海牙國際私法會議秘書長Christophe Bernasconi。何健勇攝

國際調解院落戶 打造調解之都

調解是展望未來，促進理解和合作的替代爭議解決方式，每年一度的「調解之都」論壇和「2025年香港調解講座」亦在法律周期間舉辦。 喀麥隆共和國司法部立法司司長、國際調解院國際商事及投資調解規則專家組共同協調員 Gaston Kenfack Douajni表示，調解是解決國際爭端的重要和平工具，調解的規則靈活且現代化，能充分考慮各方意願，決定程序並促成友好解決方案。 隨著國際調解院（IOMed）在香港設立總部，香港在調解領域處於領先位置，有助打造成全球調解之都 。
記者 蔡思宇

