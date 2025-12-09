粵港澳大灣區律師論壇 推進律師執業試點

「第一屆粵港澳大灣區律師論壇」以 「灣區聯通 揚帆遠航」作主題，於12月5日即法律周最後一日舉行。粵港澳大灣區律師聯會在論壇上正式成立，以穩步推進律師執業試點工作；聯會旨在向大灣區律師提供聯絡服務及組織開展活動，支持他們更好參與大灣區建設。

陳旭東：港澳律師具國際視野

廣東省司法廳廳長陳旭東稱，港澳律師具備國際視野，是服務國家高水平對外開放的重要力 量。法治是大灣區市場一體化的重要前提，也是高質量發展的根基，更是一張「靚麗名片」，他呼籲三地法律界攜手並肩，在法治軌道上共同發力，將大灣區建設成為富有活力和國際競爭力的一流灣區。

粵港澳大灣區律師聯會主席曹紹基指，聯會為三地律師搭建交流橋樑，充分發揮大灣區律師在國家涉外法治建設中的作用，促進香港法律界人士積極融入國家發展大局。聯會將組織大灣區律師參加內地和香港的專業活動， 促進三地法律實務互鑒，爲業界提供聯絡、諮詢、培訓等服務。業界透過聯會能第一時間取得權威資訊，避免各自摸索；同時，律師在執業過程中遇到的難題亦可透過聯會反映，並尋求解決方案。曹紹基相信，聯會將在促進三地法律制度融合、推動業務對接方面發揮積極作用。

廣東省司法廳廳長陳旭東。律政司提供

聯會秘書長李銘銳表示，聯會的成立初衷是回應業界需求，協助融合粵港澳三地律師制度， 為律師提供更完善的交流與支援，解決執業過程中的制度與專業難題等。他指，聯會將定期舉辦粵港澳大灣區律師論壇，促進三地法律專業深入交流，並推動建立大灣區律師專業持續發展培訓學分制度，課程可同時符合香港、廣東及澳門的要求，方便律師續牌及提升專業能力。

記者蔡思宇