Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

粵港澳大灣區律師論壇 推進律師執業試點

社會
更新時間：07:20 2025-12-09 HKT
發佈時間：07:20 2025-12-09 HKT

「第一屆粵港澳大灣區律師論壇」以 「灣區聯通　揚帆遠航」作主題，於12月5日即法律周最後一日舉行。粵港澳大灣區律師聯會在論壇上正式成立，以穩步推進律師執業試點工作；聯會旨在向大灣區律師提供聯絡服務及組織開展活動，支持他們更好參與大灣區建設。

陳旭東：港澳律師具國際視野

廣東省司法廳廳長陳旭東稱，港澳律師具備國際視野，是服務國家高水平對外開放的重要力 量。法治是大灣區市場一體化的重要前提，也是高質量發展的根基，更是一張「靚麗名片」，他呼籲三地法律界攜手並肩，在法治軌道上共同發力，將大灣區建設成為富有活力和國際競爭力的一流灣區。

粵港澳大灣區律師聯會主席曹紹基指，聯會為三地律師搭建交流橋樑，充分發揮大灣區律師在國家涉外法治建設中的作用，促進香港法律界人士積極融入國家發展大局。聯會將組織大灣區律師參加內地和香港的專業活動， 促進三地法律實務互鑒，爲業界提供聯絡、諮詢、培訓等服務。業界透過聯會能第一時間取得權威資訊，避免各自摸索；同時，律師在執業過程中遇到的難題亦可透過聯會反映，並尋求解決方案。曹紹基相信，聯會將在促進三地法律制度融合、推動業務對接方面發揮積極作用。 　

廣東省司法廳廳長陳旭東。律政司提供
廣東省司法廳廳長陳旭東。律政司提供

　

聯會秘書長李銘銳表示，聯會的成立初衷是回應業界需求，協助融合粵港澳三地律師制度， 為律師提供更完善的交流與支援，解決執業過程中的制度與專業難題等。他指，聯會將定期舉辦粵港澳大灣區律師論壇，促進三地法律專業深入交流，並推動建立大灣區律師專業持續發展培訓學分制度，課程可同時符合香港、廣東及澳門的要求，方便律師續牌及提升專業能力。

記者蔡思宇

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
日本青森縣7.6級地震 預計北海道現3米高海嘯 札榥遊客披浴袍急逃
即時國際
8小時前
被告盧彥銘否認強姦罪。資料圖片
無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開
社會
18小時前
新華社圖片
日本青森7.6級地震｜凌晨湧70厘米海嘯 官員：未來一周8級強震機率飆升
即時國際
6小時前
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
TVB「準最佳男配角」爆身體有驚人缺陷 先天DNA出錯恐永久殘障：準備好不能正常生活
影視圈
17小時前
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光 一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
《中年好聲音》海兒女神形象崩壞？零濾鏡真面目曝光  一部位明顯粗壯被指「怪怪哋」
影視圈
10小時前
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
前港姐「清純張栢芝」千萬豪宅曝光 32歲坐擁三物業 曾遭背叛怒撇星二代
影視圈
21小時前
開播近25年的廣東話長壽劇《外來媳婦本地郎》7日播出大結局。微博
愛回家2.0︱廣東25年長壽劇《外來媳婦本地郎》大結局 網民：重頭再睇
即時中國
15小時前
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
童黨涉禁錮女網友 3男童否認非禮等罪開審 18歲女子認掌摑兼勒索事主還押候懲
社會
14小時前
經初步分析，應家柏（圖中）認為布文、李慕華及杜苑欣均有機會贏得錦標。
馬場浮世繪｜騎師賽  應家柏睇好三將奪標
馬圈快訊
12小時前
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
佘詩曼上海食飯被偷拍警覺性強  反應意想不到見真實人品  穿緊身上衣盡現曲線如少女
影視圈
14小時前