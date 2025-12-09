宏福苑五級火｜入境處特事特辦 迅速為受災居民處理3,280宗證件補領申請

【大埔宏福苑/五級火/入境處/證件/補領/居民】一場無情火，導致大埔宏福苑無數家園盡毀，居民的個人證件亦化成灰燼，對日常生活造成不便之餘，更難以確認罹難家屬身份及申領各項援助。入境處心繫居民需要，立即安排受火災影響居民申請補領證件及證書，更特事特辦，全速處理申請程序，務求讓於特別服務時段辦理的證件申請，可於兩日內完成印製程序，並由入境處同事於兩日後送回庇護中心派發給居民。

入境處10日處理3,280宗災民證件及證書補領申請

單由上月27日至本月6日的短短10日內，入境處共處理約3,280宗來自受大埔火災影響居民的證件及證書補領申請，當中包括約280宗身份證、約1,480宗旅行證件、約1,520宗出生證明書及結婚證書核證副本等證書申請，涉及約1,840名人士。同時，入境處亦協助約410名受影響居民，經中旅社申請回鄉證等由內地機關簽發的旅行證件。

自上月27日，即大火後翌日，入境處宣布，為受大埔火災影響而有需要補領身份證或護照等個人證件的居民，他們可於辦公時間前往入境處相關的任何一間辦事處辦理申請，而無需預約。而同日晚上及28日，入境處更派員到大埔9個臨時庇護中心，為受大埔火災影響而有需要補領身份證或護照等個人證件的居民，預先登記資料及通知市民後續安排。

入境處安排專車到6個庇護中心 接載330位居民到總部辦證

至上月29日中午，入境處更安排專車到6個庇護中心，接載約330位受影響居民（不論是否曾預先登記資料），到將軍澳入境處總部辦理各類型個人證件及證書的申請。同時亦安排車輛接載有需要的申請人到中旅社將軍澳證件服務中心補辦回鄉證等。於晚上約9時，入境處安排最後一班專車，將居民由將軍澳送回各臨時庇護中心。

為加緊為居民補辦證件，入境處於本月1日，將居民於兩日前遞交申請並印製好的個人證件、證書連同回鄉證等送回相關庇護中心，務求令受影響居民可以盡快補領他們所需的證件及證書。當日，入境處共派發約70張身份證、超過300本旅行證件及證書，以及112張回鄉證及其他內地機關簽發的旅行證件。

另外，由本月1日至6日，入境處繼續為受影響居民安排一個特別服務時段，開放入境處總部的辦事處為受影響的居民辦理相關申請，亦同時協調中旅社將軍澳證件服務中心，於同一時段提供服務予受影響居民。

兩日內完成印製程序 市民網上讚入境處貼心安排

同時，入境處安排專車到仍然開放的兩個臨時庇護中心，即在東昌街社區會堂以及大埔社區中心，約每30分鐘一班專車，接載受影響居民到入境處總部及中旅社將軍澳辦證中心辦理相關申請。車務服務安排由本月1日至5日，由下午5時至晚上7時30分，而12月6日，車務安排更由中午12時至晚上7時30分。

此外，受影響居民可於辦公時間外，即本月1日至5日晚上6時至10時、及本月6日下午1時至晚上10時，自行前往入境處總部的辦事處辦理身份證、特區護照、其他個人證件和證書（如出世紙及結婚證書）等申請而無需預約。有關申請亦安排於兩日內完成印製程序，讓申請人可安排時間前來取證。

不少市民均在網上讚揚入境處的貼心安排，有網民於社交平台《親子王國》表示，「入境處做得好，讚」、「多謝所有做實事嘅團隊」、「做得好」、「VERY GOOD」、 「入境處做得好好」 、「感謝入境處的快速安排」、「今次入境處，行多一步，做得好，要贊（讚）！呢個真心做得好好。派車接佢哋去做證呢度好體貼！」

更有網民表示，「其實呢個好重要，一來比災民盡量回復生活所需，二來伸（申）請援助，三來（亦我最關注）係吾（唔）好比人混水摸魚」。

本報港聞組