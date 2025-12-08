Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火│傳政府接觸市建局探討重建問題 政府：現階段不排除任何可能

社會
更新時間：17:49 2025-12-08 HKT
發佈時間：17:49 2025-12-08 HKT

大埔宏福苑經歷五級大火後，7座受災大廈如何處理成關注點。政府成立由財政司副司長黃偉綸帶領的「應急住宿安排工作組」，負責災民安置事宜。據悉政府曾接觸市建局，初步探討宏福苑重建問題。財政司副司長辦公室則指，現階段不排除任何可能。

長遠住宿安排需全面考慮各項因素  「現階段不排除任何可能」

財政司副司長辦公室回覆《星島頭條》查詢時指，行政長官李家超已指示「應急住宿安排工作組」，研究宏福苑居民的長期住屋和居住的問題，當中會全面考慮各項因素，包括屋苑樓宇的具體情況、維修方面的評估、受影響人士的意願和情況包括能力等。政府現階段不排除任何可能性。政府必定會盡力協助受影響居民，全力支援他們的住宿需要，與居民同行。

民建聯 : 已物色鄰近大埔富善邨熟地 可立即啟動重建

民建聯主席陳克勤今日指，民建聯已在大埔鄰近富善邨找到一塊熟地，可立即啟動重建，該地皮位置其適合發展，並提及附近臨時巴士廠可擴建，但具體建設規模與時程需待特區政府專業評估，強調最終決策權在政府。

 

