無業男涉後樓梯姦已婚女網友 事主供稱強姦5、6下後 被告稱「我返去拎大麻」便離開

社會
更新時間：13:33 2025-12-08 HKT
發佈時間：13:33 2025-12-08 HKT

32歲無業男前年初次碰面時，涉嫌在家維邨後樓梯強姦已婚同齡女網友，無業男否認強姦罪受審。事主今早於高等法院供稱當日心情差劣，使用交友應用程式認識被告，被告問「想唔想smoke嘢？」2人同日會合後，被告先後拖手、抱腰、親吻事主，帶事主到家維邨後樓梯，稱「喺出面食咗先冇咁大陣味」，其後強吻事主上下其手，強姦事主5、6下後稱「我返去拎大麻」便離開，事主感到「好委屈好緊張」。

首見面即拖手抱腰吻事主

被告盧彥銘否認於2023年10月30日在紅磡家維邨家義樓後樓梯間強姦女子X。事主X獲豁免起訴毒品相關罪行，今以視像作供，憶述2023年10月30日案發當日與被告經Heymandi相識後，改用Telegram聯絡及交換照片，被告發訊問事主「想唔想smoke嘢？有冇smoke嘢？」事主知道意指大麻，當時心情不佳，好奇下問「你有呀？」被告回答指在獨居的紅磡住所內，問及事主位置，事主回應指當時身處旺角地鐵站，2人隨後相約在何文田地鐵站會合。

2人傍晚在何文田地鐵站出口會合，事主初見被告，被告當時身高約1.7米，蓄短髮戴金絲眼鏡，雙臂有紋身，身形健碩，而事主則身穿白色短袖上衣、黑色裙褲及波鞋。被告甫見面便手拖事主，事主稍感錯愕，問道「做咩呀？」被告回應「想拖下」。被告帶事主走到家維邨家興樓，期間曾兩度抱腰輕吻事主，事主認為被告已吸食大麻比較熱情，遂順其意。

後樓梯強姦途中突停止稱要取大麻

2人上到家興樓1樓穿過長走廊走到後樓梯，被告稱「喺出面食咗先冇咁大陣味」，事主問「你有帶喺身咩？」被告不回應，突然抱住事主強吻嘴臉和頸項，事主拒絕指「唔好搞啦，我哋唔係smoke咩？」被告沒有停手，先伸手入事主上衣內，隔著胸圍「揸咗幾下」，事主多次大叫「唔好」，被告逕自繼續伸手入事主褲管，隔著內褲摸陰，事主「不停話唔好」，欲推開被告不果。

事主續指被告「突然擰轉我個身推我埋牆，撩開褲管掹開底褲」，隨即以陰莖插入事主陰道。事主再稱「唔好啦」，想推開被告，但遭被告捉住。被告強姦5、6下後拔出陰莖，稱「我返去拎大麻」便離開。事主轉身時看到被告陰莖仍然勃起，沒有配戴安全套，事主反應不來，感到「好委屈好緊張」。整理衣裝約半分鐘後，事主先致電丈夫打算報警，然後到走廊見到大廈保安，要求對方找回被告，保安聯絡上司到場後，事主稱被告「喺個後樓梯度強姦咗我」，上司隨即報警處理。事主另發現被告已刪除所有訊息，再到醫院驗傷。控方播放閉路電視片段，顯示案發前2人在街上相擁。

案件編號：HCCC361/2024
法庭記者：陳子豪

