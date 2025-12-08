每日雜誌｜ 防火用品銷量飆10倍 劏房清雜物避災 港人防災意識急升 跟風購買存隱憂

大埔宏福苑火災後，不少市民自行購備防火用品。多間消防設備公司近日生意倍增，有公司指煙霧感應器、滅火筒及防煙面罩生意額錄得10倍增長，較輕便的1公斤裝乾粉式滅火筒出現缺貨。對市民自行購買防火用品，業界認為市民自救意識提高，但強調遇到火警，市民應以逃生為先，勿高估能力自行救火。居於劏房及天台屋的居民，近日忙於清理家居雜物，亦有人睡前關掉電器的電源。關注團體正籌辦防火講座，並募捐派發防火用品，提醒提防火患。

有劏房戶連日清理家中雜物，避免助燃火勢。

本報聯絡市面多間售賣消防設備公司，相關負責人均指，過去1星期接獲市民就手提滅火筒及滅火氈等防火用品的查詢激增20%，連帶銷售額亦以倍計。

油麻地一間消防設備公司的負責人阿華指，大火後至今，每日接獲10多至20個電話查詢，主要希望了解家居防火用品的價格及功能，當中以手提式滅火筒最暢銷。他指，市面有售的滅火筒包括二氧化碳氣體式滅火筒、水式滅火筒、乾粉式滅火筒及泡沫式滅火筒；乾粉式滅火筒適用於大多數火警，如電器或易燃液體引發的火警。

滅火氈防煙面具等需求大增

阿華續稱，乾粉式滅火筒由1公斤至5公斤的5款，現時熱賣的是較輕便、適合家居使用的1公斤及2公斤裝，銷量較平日增加1倍。他稱，最高銷量是單日賣出合共60支，近日需求增加，逐漸賣清存貨，正向供應商補充貨源。

屬消防處註冊消防裝置承辦商的安利消防器材有限公司，其負責人陳國燊指，過去1星期，不少市民來電查詢防火產品，亦有市民「上網」了解後，直接到門市購買。他稱，市民主要購買3類防火產品，包括具警示作用的煙霧感應器、滅火用品如滅火筒及滅火氈，和可用於火警逃生的防煙面具。他稱，近日上述3類貨品的整體銷量增加達10倍及以上。

消防通道堆放雜物，是其中一項火警隱患。

陳解釋，煙霧感應器於偵測到煙或火時會發出警號，提示居民逃生，可安裝於牆壁或天花，售價由250元至400元。至於近日熱賣的乾粉式滅火筒，售價由300元至450元。另有市民購買滅火氈，除可用於滅火，亦可於逃生時披在身上；每張滅火氈售價介乎300元至450元。至於僅供一次性使用的防煙面具，只有3年期效，每個售價達400元，亦有一定銷量。

陳國燊指，近年港人防火意識提高，乾粉式滅火筒一直有固定銷量，不乏市民購買自用及公司訂購；近年亦有貿易公司定期訂購逾百個防煙面具派發給員工，以備不時之需。他稱，大火後上述多項貨品連日需求大增，當中乾粉式滅火筒供應出現緊張。

售賣消防用品的五金店負責人Alex則提醒市民不宜「跟風」購買相關用品，除擔心因儲存及使用不當引致反效果，亦不希望市民建立錯誤的信心，遇到火警時嘗試自行救火，而錯過逃生時機。

乾粉式滅火筒適用大多數火警

Alex指，市民要認識所添置防火用品的特性，舉例乾粉式滅火筒儲存上要注意，不可接近火源、不能受到陽光直接照射，並要遠離潮濕水氣。他續稱，該類滅火筒一般有效期是3至5年，市民要定期檢視，並留意滅火筒的「撞針」有否「移位」，以免影響效能。他特別提到，乾粉式滅火筒所噴出的乾粉會減低能見度，令人難以辨別方向，若市民遇上火警時，自以為可用乾粉式滅火筒撲救，可能因視線受阻而影響逃生，後果嚴重。

Alex語重心長說，救火是消防員的專業，反而希望市民提高安全意識，「聽到火警鐘響，應出門口看看發生甚麼事，事事提高警覺。」他又留意到，有市民購買俗稱「豬咀」的防毒面具，作防火用途，有關面具確可過濾有毒氣體，但不能供氧，若被困火警時戴上防毒面具，雖可過濾毒氣，但可能會在濃煙密布的火場缺氧昏迷、甚至死亡。

大火亦令不少基層住戶注重防火，深水埗唐樓劏房戶陳太近日忙於清理家中雜物，認為要從消除火源做起，以避免雜物助燃火勢。家住葵涌天台屋的黃太亦指，家中唯一逃生通道是大廈樓梯，留意到有住客在樓梯放雜物及垃圾，日前已向業主立案法團投訴，亦希望其他住客自律。

唐樓劏房消防設備惹關注

有前線社工關注「三無大廈」居民的安危，他稱「三無大廈」不設業主立案法團，消防安全設施簡陋及失修，無法符合《消防法例》要求，如定期由註冊消防裝置承辦商每年最少1次保養樓宇內的裝置。他稱雖然當局推動「樓宇消防裝置及設備周年檢查支援服務」，近年曾為深水埗部分「三無大廈」完成年檢及更新消防設備，但希望相關劏房業主拿出良心，主動為劏房戶提供煙霧感應器等防火用品。

社區組織協會副主任施麗珊稱，考慮舉辨防火講座，為有需要居民募捐防火用品。

不少劏房坐落失修舊樓，社區組織協會副主任施麗珊指，電器火警是另一火警隱患。她稱，有劏房戶反映，業主不肯維修單位的電線，憂慮電線殘舊影響電力負荷，竟禁止住客使用冷氣及雪櫃等消耗電量較大的電器。

深水埗唐樓劏房戶陳太亦指，早前曾有鄰居關掉電磁爐電源後外出，但爐具失靈險釀火警。她稱，近日睡前必定拔掉電磁爐及電視機等電器的電掣，斷絕電源，避免失火。施麗珊亦指，定期家訪會提示居民防火，未來考慮舉辦防火講座，並為有需要居民募捐防火用品。

劏房支援連線成員賴建國亦指，《簡樸房條例》明年生效，現時條例有一定防火要求，如每間簡樸房內應設獨立火警偵測器、簡樸房的分隔牆、室內走廊兩旁牆壁及入口門須耐火不少於1小時等。他指，人命可貴，希望當局考慮在每間簡樸房內增設自動灑水系統，阻止火勢蔓延，為住客爭取逃生時間。

「女人街」廟街排檔提高防火意識

除了基層居民關注防火，毗連鬧市民居的小販排檔是本港地標式旅遊熱點，有旺角「女人街」及廟街夜市的檔主稱，近日接獲食環署提醒提高防火意識，防患於未然。

旺角著名旅遊熱點「女人街」現時有400多個非固定的攤檔，攤檔背向民居，是本港的城市風景。2011年11月花園街排檔發生四級大火，釀成9死34傷，通菜街（女人街）販商協會主席鄭素娥指，自此當局提高攤檔及排檔防火規格，如要求排檔採用防火物料搭建、排檔之間預留足夠空間，方便附近樓宇住客疏散，並須每檔配備滅火筒。

通菜街（女人街）販商協會主席鄭素娥指，大埔火災翌日接獲食環署通知，提醒攤販注意防火。

鄭續稱，「女人街」攤檔屬「朝行晚拆」，大大減少火警隱患。近年「女人街」攤檔雖曾於日間營業時發生小火警，但檔主十分警覺，曾於消防員到達前自行用滅火筒撲滅火源，火源疑涉附近居民丟棄煙蒂。她指，於大埔火災翌日接獲食環署通知，促請檔主提高防火意識，如清理雜物，減少火警危機。

花園街「留架不留貨」避免助燃

油麻地廟街的排檔亦屬旅遊熱點，近年增設提供明火煮食的廟街夜市。廟街販商商會主席陳錦榮亦指，提供明火煮食的夜市販商已應消防處要求，每檔配備小型滅火筒及滅火氈，至於其他乾貨排檔，亦各自配備滅火筒，消防處亦有定期巡查。

廟街販商商會主席陳錦榮指，「廟街夜市」的攤檔設滅火筒及防火氈。 受訪者提供

花園街販商協會主席黃培清亦指，大埔大火當日下午正與消防處及食環署等進行季度會議，期間加入排檔冬季防火的討論。有花園街檔主稱，四級大火後，當局推行「留架不留貨」的措施，確保排檔每晚沒有存貨，避免助燃火勢，他直言，「不准貨物留過夜」確實不便，但人命安全最重要。

記者：關英傑