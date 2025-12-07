立法會選舉｜孫玉菡視察院舍外展投票站 讚流程暢順 有長者稱便利

立法會換屆選舉今日（7日）舉行。勞工及福利局長孫玉菡與常任秘書長劉焱，早上到古洞北福利服務綜合大樓院舍的外展投票站，視察運作情況。孫玉菡視察結束見記者時表示，票站整體運作流暢，幾分鐘便完成整個投票流程；又指有長者反映措施便利，毋須特意遠赴距離較遠的票站。

古洞外展票站登記人數約200人

孫玉菡提到，3個外展投票站約有350名選民登記使用，當中院友佔最多有約200人，院舍職員有約100人。單是位於古洞的外展票站，登記人數有約200人，包括約130院友及90名院舍員工。

半小時內約7-8院友前往投票

記者所見，今晨8時45分許，陸續有身穿制服的院舍職員，推着坐輪椅院友在院舍內投票，30分鐘有約7至8名院友在他人協助下投票。孫玉菡指，有長者向他表示，以往投票較辛苦，車程及時間長，現在更加簡單及便利，「轉過來（投票）的院友及員工，似乎大多數都有好強烈意欲喺呢度投票。我哋都認為效果係非常好，睇得出係受到院友及員工歡迎」。被問到外展票站日後會否恆常化，孫玉菡就稱，政府會檢討運作後再向選委會反映。

他又表示，就宏福苑設立的「一戶一社工」服務，有社工接觸過受影響居民後，約有20戶需要就投票提供協助，幫他們安排交通。

記者：謝宗英

攝影：葉偉豪

