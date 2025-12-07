天文台｜今日大致天晴 日間乾燥 最高氣溫約24度

東北季候風正為廣東帶來大致良好的天氣。本港方面，由於天朗氣清及風勢較弱，晚間輻射冷卻較為明顯，新界部分地區氣溫降至14度左右。

在上午五時，位於菲律賓的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約490公里，預料向西移動，時速約15公里，橫過菲律賓中南部。

本港地區今日天氣預測，大致天晴。日間乾燥，最高氣溫約24度。吹和緩東至東北風。

展望明日天晴乾燥，內陸地區日夜溫差較大。本週中至後期大致多雲。週末北風增強，氣溫顯著下降。

分區氣溫

九天天氣預報

乾燥的東北季候風會在今明兩日繼續影響華南，該區天色大致良好，內陸地區日夜溫差較大。而一道廣闊雲帶會在本週中至後期覆蓋廣東沿岸地區。預料一道冷鋒會在週末抵達華南，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的東北季候風影響，下週初廣東沿岸早晚清涼，天色逐漸好轉。此外，位於菲律賓的熱帶氣旋會在今明兩日橫過菲律賓中南部，進入南海南部並逐漸減弱。