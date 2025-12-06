Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火｜屋宇署 : 至下午3時 175幢私樓棚網已移除 3幢樓獲批延至下周完成

社會
更新時間：19:16 2025-12-06 HKT
發佈時間：19:16 2025-12-06 HKT

大埔宏福苑五級火，令人關注棚網安全問題。發展局於12月3日公布，所有正進行大維修而外牆設有棚網的公營、私人樓宇和政府大樓須即時將棚網下架並停止外牆工程。就200多幢外牆設有棚網的私人樓宇，截至今日下午3時，175幢私人樓宇的外牆棚網已經移除，另有52幢私人樓宇的外牆棚網移除工程正在進行中，預計可於短時間內完成。至於要求需額外時間的申請有3宗，涉及3幢樓宇，相關承建商表示會爭取於下星期完成所需棚網移除工程，屋宇署經審視有關理據後，接受其延期申請。

今再提醒所有註冊承建商  移除棚網須確保無任何物料或鬆脫

而屋宇署今日再提醒所有註冊承建商，包括正進行上述大維修工程或收到該署於12月4日根據《建築物條例》第23條發出的停工命令的承建商，在移除棚架上的保護網、保護幕、防水油布及塑膠帆布（需緊急維護的局部位置除外）之前及之後，必須確保棚架上無任何物料或鬆脫物，以及棚架安全穩固，以確保公眾安全。

相關新聞 : 

宏福苑五級火｜拆網限期今屆滿 屯門怡樂花園工人趕工 居民指費用管業處墊支憂要夾錢

多幢私樓正趕拆棚網。
