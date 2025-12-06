宏福苑五級火｜拆網限期今屆滿 屯門怡樂花園工人趕工 居民指費用管業處墊支憂要夾錢

政府早前宣布全港外牆有棚網需下架，今日（6日）是限期最後一天。位於屯門怡樂花園自去年6月進行大維修，工程承辦商與宏福苑為同一間宏業建築工程，早前更有二判工人到怡樂花園追討欠薪。《星島頭條》記者下午到怡樂花園視察，有工人正在外牆棚架上拆除棚網。居民透露現時拆網費用由管業處墊支，擔心成本增加後要再「夾錢」，亦有人擔心工程「爛尾」。

工人透露今天會完成拆網

現場所見，第二座及停車場外的棚網已經全數拆除，只剩下竹棚架，至於第一、三座拆網工程亦正在進行，有工人正在外牆棚架上拆除棚網，期間有棚網及碎石跌落馬路及行人路，有工人透露今天會完成拆網。

居民 : 拆網報價要2、30萬 再裝可能又要加錢

居住在第三座的何先生表示，昨天已經見到工人開始拆網，「管業處貼出來的報價最貴為2、30萬，這個都只是拆網，之後如果再安裝棚網，可能都要再另外加錢，所以都未知情況。」他透露，最初大維修工程已支付約10萬元，目前第二座的工程進度是三座之中最快的，在事發前已經準備拆網，惟他居住的第三座仍有部份工程尚未完成，例如大廈內部的走廊地磚及防煙門，至於第一座外牆就仍未髹油。

他續稱，早前第一座單位有黑煙，當時消防鐘正常運作，至於平日的走火通道及後樓梯是沒有雜物堵塞，故對安全問題「沒那麼擔心」，發生宏福苑火災後，大家都有提高警覺。

第三座的居民宋先生亦表示，早在火災前宏業的維修進度相當緩慢，「平時都不見有人開工的，一直拖，滯後了這麼久，原定7月完工，現在又要拆，（大維修）都不知道要拖到什麼時候，「爛尾」就肯定了。」他稱，估計剩下的維修費用「應該不夠埋尾」，除了支付拆網費用，日後可能要再找其他工程公司，完成剩餘的工程，「今早還有工人整爆了水喉，浸到地下都濕了，要叫人來拖地。最慘的是第一座，現在拆完棚網，但它外牆還沒有上油，之後又要再搭棚，很麻煩！」

對於有工人在屋苑樓下追糧，他形容心情也很無奈，「其實一眾業主都很慘，因為大家的確給了一大筆維修費，我們也是苦主給了錢，也不關我們事，但現在變成好像我們欠人錢，這兩天都有工人過來拉橫額：「有汗出沒糧出」，之後還未知要再夾多少錢。」

他提到，自己的單位沒有用發泡膠封窗，但有用膠片封住廁所和天井的窗戶，「因為試過沒有封玻璃，被碎石彈爛了玻璃，過了幾個月後才整。十號風球前，我要不斷追問才幫我維修玻璃，擔心會入水，搞了很長時間。」

業主 : 擔心屋苑大維修「爛尾」

宋先生亦透露，自大埔發生火災後也提高安全意識，在家中設置煙霧感應器、滅火器及滅火氈，以備不時之需。早前第一座有單位出黑煙，亦見到有居民下樓逃生，「大家都會擔心，我當時也打電話給管理處，知道是第一座，我在第三座隔很遠，亦都沒有燒焦味及沒看到黑煙，所以並無落樓逃生。始終外牆有（棚網），萬一有火災都危險，其實大廈內的防煙門很多都有損毁，變了防煙效果一定沒那麼好，都希望可以盡快完工。」

居民秦先生亦坦言擔心屋苑大維修「爛尾」。他稱，「畢竟是安全第一，其實政府都很積極，現在（業主）仍然未開會，所以不清楚要再夾多少錢，遲些就會知。」

