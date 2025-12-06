立法會選舉｜公共設施免費開放鼓勵投票 市民投票意欲不減：履行公民責任

第八屆立法會換屆選舉如期於明日（7日）舉行，因應最新的火災情況，政府取消舉辦「選舉繽紛日」，保留今明兩日向市民免費開放設施。《星島頭條》記者今（6日）到太空館及藝術館走訪，不少市民帶小朋友前來參觀，亦有學校組織學生到場，當中亦不乏遊客。

巿民留意候選人地區宣傳工作 投票履行公民責任

居於沙田的何先生得知太空館免費開放，特意帶兩個小朋友前來，以示支持選舉。他明確表示明日會前往投票，並透露已有心儀候選人，雖然近期社會發生不幸情況，但一直有留意候選人的地區宣傳工作。

對於宏福苑火災事故，何先生認為事件難免影響整體投票氣氛，但他自己的投票意願不受影響，「始終投票係一個公民責任」。他亦期望心儀的候選人不止關注今次火災事件，更應著眼於社會整體發展與國家政策的完善，履行從政者的責任。

至於事故後政府維持公共設施免費開放，及推出優惠措施，何先生認為此舉有助緩解社會緊張氣氛。他亦寄語受影響市民能早日復原，同時理解他們短期內或無心情參與公共活動，相信政府相關支援措施會有幫助。

宏福苑事件無損投票欲 投票兼任義工

油尖旺區選民容女士表示，因孫兒作文課題需描寫太空館，故特意到訪，惟不知道場館免費開放。她認為宏福苑火災並無影響投票意欲，明天會前往投票，亦會在場做義工。

談及免費開放設施能否緩解火災後的低落氣氛，容女士表示「咁又會嘅」，亦希望受影響市民努力向前看。她亦期望地區候選人能關注火災的相關議題，尤其是地盤工人吸煙問題。

葵涌區選民黃女士表示，公共設施免費開放對投票有一定的鼓勵及提醒作用，但若事先不了解哪些場館可免費進入，沒有接觸到相關環境，效果可能不明顯。她明天亦會去為心儀的候選人投下一票，希望選出幫到市民的立法會議員。

為少數族裔人士設立專屬投票站

另外，選管會在今屆選舉為少數族裔人士設立專屬投票站，分別設於灣仔錫克廟及九龍清真寺附近。記者前往位於九龍公園體育館的投票站觀察，投票站設於館內舞蹈室，現場工作人員仍在佈置，室內已擺好檯凳，門外亦懸掛橫幅及指示牌，預計下午3時許完成所有設置。由公園停車場進入，所有方向指示均很清晰。

少數族裔市民Mr Wavoo表示，已得悉相關票站安排，計劃明日前往投票。他肯定專屬投票站安排的重要性，令自己感覺更被社會接納，又認為地理位置方便，並支持未來在其他少數族裔聚集區域增設類似投票安排。



