宏福苑五級火｜學校、商業活動接連取消 學者相信社會傷痛隨時間減退

【 聖誕聯歡會取消/自肅文化】宏福苑火災傷亡慘重，不但商業活動從簡，民間亦「自我約束」，取消宴會、聖誕派對等活動。嶺南大學文化研究及發展中心博士後研究員周亮博士估計，商業喜慶活動停擺情況，會維持至聖誕。他又說，災後民間避免高談享樂，是回應社群「集體承諾」，讓社會聚焦善後，「當『集體承諾』未獲兌現，個體的『自我約束』多少會在社會延續」。

宏福苑火災翌日（11月28日），行政長官李家超宣布，取消或延期未來一段時間所有由政府主辦的慶祝活動。不少活動亦紛紛取消，包括香港單車節、樂施毅行者2025、多場演唱會等。香港零售管理協會早前指，需時評估火災對12月零售表現的影響。

周亮表示，根據「災難資本主義」理論，市民消費欲受火災影響，商業機構或為顧及消費者的道德期望，避免舉辦喜慶活動或嘗試表達哀悼，以彌補損失或獲取社會資本。他估計，市面暫停商業喜慶活動情況，會維持至聖誕。

醞釀出隱性集體承諾

「人在這類慘劇中，會產生集體情感，這類情感由社群中的每個人建立」。周亮提到，圍標、工程超支是很多人的集體經驗，加上火災遭廣泛報道，讓自覺屬社群一員的人們，產生悲傷、憤怒等情感，並醞釀出隱性的集體承諾，「包括安撫災民及其親屬、尋求真相公道、避免悲劇重演等」。

當私人表達抵觸集體承諾，往往被視為不當。周認為，重點在於時機、表達及傳播方式，而非行為本身，「以在社交平台發布旅行照片為例，去旅行本身無問題，但現時Threads這類社交平台，帖文很易『上熱門』，災民就有機會遭二次傷害。尤其火災初期，大部分人期望公共資源、媒體資源聚焦災難」。

他補充，災後自我約束，亦非香港獨有，「從文化習俗角度，中國人或廣東、華南地區，傳統上也覺得喜事及喪事不應混在一起」。翻查資料，日本亦有所謂「自肅」風氣，大意是在社會巨變時自我約束，避免公開地娛樂。

學校應進行生命及社會教育

聖誕臨近，部分學校因應社會氣氛，取消聖誕聯歡會。周說，學校有社教化功能，應向學生解釋為何取消，並藉事件進行生命及社會教育，「學會世上不只有自己及家人，原來還有其他人，要尊重及感受人與人之間的連結」。

對於有學生不滿，他直言學校及家長需反思，「香港讀書的小朋友為何這麽慘，覺得取消聖誕聯歡會『天塌下來』？正是學業壓力如此大，令他們覺得這是十分珍貴，很難得可以玩的一日」。

樹仁大學社會學系系主任張越華表示，宏福苑火災是港人集體傷痛，社會自覺延期喜慶活動，屬無可厚非，「亦反映港人對社會有很大投入感，因此有這些表現，這基於人們的愛心」。他補充，相信傷痛隨時間減退，各類活動會逐漸回復正常，「生活都要繼續的」。

記者：蕭博禧

