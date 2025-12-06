著名建築師蓋瑞去世 曾打造司徒拔道地標住宅「傲璇」 太古地產表惋惜

上世紀最具影響力建築師之一蓋瑞（Frank Owen Gehry），周五在美國加州寓所去世，終年96歲。

太古地產對著名建築大師蓋瑞的離世深感惋惜。蓋瑞為富有遠見的建築師，他的設計極具開創性，對全球建築影響深遠。太古地產指很榮幸能與他合作，共同打造位於司徒拔道的頂級地標住宅「傲璇」(OPUS HONG KONG)，這亦是由他設計的首個亞洲住宅項目。蓋瑞以創意和大膽精神打破傳統框架，與太古地產創造標誌性建築傑作的共同願景相輔相成。他對創新和卓越的不懈追求，將繼續啟發太古地產打造美感及實用性兼備的空間。正如蓋瑞所言，他「為香港設計傲璇... 這建築難以在別處建造。」

相關新聞：解構主義建築先驅蓋里去世 終年96歲

蓋瑞打造位於司徒拔道的頂級地標住宅「傲璇」。

蓋瑞的建築設計採用非常規的幾何形狀和未完成材料，更會將不同材料融合在一起，創造出曲線優美的外觀，令建築物外觀有如同雕塑的外形，是解構主義建築風格的先驅者。蓋瑞較著明的作品有1997年竣工的西班牙畢爾包古根漢美術館、2003年竣工的洛杉磯迪士尼音樂廳、2011年竣工的邁阿密新世界中心音樂廳、2014年竣工的巴黎路易威登基金會博物館等。

