宏福苑五級火｜周思傑：拆除棚網人手不足 田北辰倡棚網改用玻璃纖維

更新時間：10:48 2025-12-06 HKT
大埔宏福苑奪命火災，政府初步調查顯示，部分棚網不合標，發展局下令所有正在進行大型維修工程的建築物在今日拆除外部棚網。建造業議會主席何安誠今早(6日)在電台節目中表示支持計劃，指大維修居民每日被棚網圍繞都會擔心，相信行動可令居民重拾信心。不過，他又指事件發生根源是因為出現火種，燒著地盤內的易燃物料，導致火勢蔓延至一發不可收拾。他指到地盤巡視，發現地盤仍有很多發泡膠、揮發性油漆，陰暗地方、機房等仍看到有煙頭，為巿民及工友的安全，要將有機會成為火種或物料踢出地盤。

引入科技監察地盤 使用金屬棚架提升防火標準

他又說，政府要在檢測及監察上要參與其中，希望全面改善地盤的安全。業界應積極引入創新科技加強安全監管，例如安裝智能攝像系統，實時監察工地上是否有人違規，現時亦有工地已採用防火性能更佳的金屬棚架，從根本上提升建築工地的防火標準。

拆棚網費用承建商負擔 倡改用玻璃纖維棚網

實政圓桌立法會議員田北辰則認為，今次拆棚網是政府的行政指令，與法團及住戶無關，更換棚網的費用理應由承建商承擔，承建商若有不滿可訴諸法庭。他又指現時地盤的標準跟從英國的標準，在物料上加入阻燃的化學物料，「現時唔知邊part(部分) 加夠，邊part 加唔夠」，他又指，現時所有棚網的材質，政府日後亦難以到棚架的上、中、下抽查，認為日後應全面更換棚網的物料至玻璃纖維，惟價錢是現時的三倍，政府可與內地聯手研究，降低價格。

拆棚網人手不足 棚網供應供不應求

香港建造業總工會理事長周思傑認為拆棚網的做法是回應民情，現時有2000至3000多名棚工，若全部放低手上的工作，可以完成拆棚網的工作，但現實是在人手安排時有困難，同時亦有部分地盤已停工，沒有工友拆棚網。他又指，留意到棚網的供應緊絀，業界指訂貨要2星期以上，亦有分銷商表示在未知測試的標準前不敢入貨。

地盤吸煙問題惹議 周思傑籲勿標籤化

對於社會普遍將火災歸咎於地盤工人吸煙，周思傑澄清，雖然他支持地盤全面禁煙，以「家矩」來說，一般都禁煙、酒，而地盤亦設有吸煙區供工友使用，惟仍可攜煙包進地盤，若工友煙癮大，可在暗角吸煙，難以完全杜絕吸煙問題。他強調現在的氛圍形同「未審先判」，將宏福苑起火原因歸咎於「一個煙頭」，不應標籤化地盤工人。

他認為，此次火災是「一個系統性的問題」，當中包括地盤管理、施工安排、物料監管，以及專業人士和物管公司是否各司其職等。他又指出，勞工條例要求僱主提供適切工作場所，但地盤管理出現問題，質疑宏福苑維修工程承建商為何用發泡膠封窗、為何8座會同一時間維修，甚至大廈每層的後樓梯均設有一個洞，製作成木製出入口，認為承建商未有做好風險評估。
 

