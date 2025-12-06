立法會選舉︱范鴻齡捐10萬元禮券 醫管局員工可憑投票心意謝卡抽獎

立法會換屆選舉將於12月7日投票，不同機構各出奇謀鼓勵員工積極參與，醫管局主席范鴻齡便捐出10萬元禮物，答謝員工「履行公民責任支持選舉」。醫管局員工只需憑投票後獲取的「心意謝卡」，到指定地點蓋印拎取抽獎券，便有機會獲得醫管局職員合作社100元購物禮券，名額970個，另設3個特別獎，可獲1,000元禮券。

醫管局回覆查詢時證實，有關抽奬活動旨在鼓勵員工積極履行公民責任，會以公平、公正及合乎選舉相關規定的形式進行。

醫管局表示，全力支持立法會換屆選舉，會透過不同平台鼓勵員工和員工家屬在選舉日投票，亦會協助不同界別的候選人，在公平、公正的原則下接觸在公立醫院工作的選民，讓選民更了解不同候選人的政綱，在投票時作出最正確的選擇。

醫管局一向重視加強員工的公民意識，早前已推出選舉培訓課程及問答遊戲，加強同事對立法會換屆選舉的認識，了解廉潔選舉的重要性。為進一步鼓勵員工在選舉日以投票履行公民責任，醫管局亦舉辦抽獎活動，完成投票的員工有機會獲得醫管局職員合作社的禮券。完成投票的員工可自行選擇參與活動。

