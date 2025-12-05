Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五級火︱律師會設3過渡屋免費法律諮詢櫃位 逾百律師駐場 已處理21宗個案

社會
更新時間：21:23 2025-12-05 HKT
發佈時間：21:23 2025-12-05 HKT

香港律師會會長湯文龍表示，律師會對大埔嚴重火災造成的傷亡深表哀痛，並向受影響的家庭及社區致以最深切的慰問與關懷。

自昨日（4日）起，律師會已於大埔3個過渡性房屋項目，包括「樂善村」 、 「善樓」及「策誠軒」 ，設立緊急免費法律諮詢櫃位，並已招募超過100名義務律師，在現場為受影響的居民提供面對面的初步法律諮詢務。另外，逾100名義務工作人員迅速回應，積極投入協助。

律師會期望為受影響居民提供適時且適切的法律支援。截至今日（5日）下午4時30分，已處理21宗個案，主要涉及保險索償及賠償、遺產管理、租務事宜、物業按揭、人身傷害等範疇。

此外，上周四（11月27日），律師會的緊急免費法律諮詢熱線（2840 1011）已投入運作，向公眾提供初步免費法律諮詢。至今，律師會已招募超過460名義務律師及逾300 名義務接線人員，並轉介了48宗個案予義務律師跟進，主要涉及保險及租務事宜。

律師會將繼續秉持使命，支援會員及社會大眾共同面對這次悲劇。在這段集體哀傷的時刻，律師會與所有受影響人士並肩同行。

