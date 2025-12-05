宏福苑五級火｜酒樓業界稱團體取消訂枱損失約320萬 惟料對冬至生意影響不大

宏福苑火災死傷慘重，社會彌漫一片愁雲慘霧，不少飲宴活動取消。有酒樓負責人表示，單計12月，已高達800圍酒席取消訂枱，當中一半來自公務員團體，預計損失約320萬元。亦有酒樓負責人指，火災對私人聚會影響有限，料冬至生意與去年相若，又認為取消活動與否屬個別決定，「世界要不停向前走，若婚禮宴會都不能進行，我覺得這不應該發生」。

業界冀社會氣氛在新年後有改善：始終要重新振作

宏福苑火災後，行政長官李家超宣布，未來一段時間，所有由政府主辦的慶祝活動將會取消或延期，政府官員也會減少出席非必要的公開活動，以聚焦火災善後工作。旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，近日接獲大量政府機構、同鄉會等團體取消訂枱，估算12月份有7、800圍酒席受影響，「取消的酒席中，一半來自公務員團體。以每圍酒席4000多元計算，損失約320萬元」。不過，他相信大火對私人聚會影響有限，預計冬至生意僅較去年微跌，「冬大過年，但已捐錢的市民，可能節省吃飯消費」。

蘇萬誠期望，社會氣氛在新年後有改善，「始終要重新振作。不是很鋪張地慶祝，是可以舉辦。如果約親友食飯也要停擺，對老人家不公道」。

大火過後需「自肅」？ 業界：世界要不停向前走

聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成表示，現時約100圍訂枱取消，大部分來自社團，以每圍平均5,000元計算，損失逾50萬元，「這些活動通常請議員或官員，他們不會參加這些活動；就算宴會繼續舉行，最終圍數都料減少約一成半」。他指，中大型宴會需提前邀請賓客，生意不會「兩個月後回來」，但估計冬至生意與去年相若，「火災對市民聚會影響有限，冬至應怎樣都做到一輪生意。至於顧客來到叫甚麼吃，就不敢講，可能吃少一點」。

被問到是否認同慘劇過後，民間需「自肅」？譚兆成認為，若活動主題及内容與大火無關，是否取消屬個別決定，「世界要不停向前走，若連婚禮都不讓進行，我覺得不應該」。他相信社會需時恢復，冀農曆新年後「大家開心一點」。