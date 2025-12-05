香港法律周2025｜主題論壇「人工智能大時代：塑造21世紀法律新格局」 《法律科技圓桌會議報告》發布

香港法律周2025迎來最後一日，今日（5日）下午舉辦法律科技主題論壇「人工智能大時代：塑造21世紀法律新格局」，活動設有多個環節，包括主題演講、「法律科技猜猜誰」互動環節，以及法律科技圓桌會議 (LexGoTech Roundtable)，深化業界對法律科技與人工智能的機遇與挑戰的理解，促進經驗交流與政策對話。另外，《法律科技圓桌會議報告》亦在圓桌會議上發表。

張國鈞：律政司致力促進法律業界創新及與科技融合發展

律政司副司長張國鈞致辭時表示，律政司致力促進法律業界的創新及與科技融合發展，並已就此成立推動法律科技發展諮詢小組，以及舉辦法律科技圓桌會議和首屆法律科技節。他指，法律科技和人工智能提高法律服務的效率，但無法取代法律專業人員的同理心、判斷力和誠信等不可或缺的重要人性元素。法律界唯有秉持開放且負責任的思維，方能把握法律科技與人工智能帶來的機遇，將挑戰轉化為優勢。

《法律科技圓桌會議報告》概述業界對法律科技見解

《法律科技圓桌會議報告》在圓桌會議上發表。報告概述今年舉行的前三輪圓桌會議中，法律及爭議解決業界對法律科技的見解，強調與會者認同法律科技對革新法律服務的潛力，以及在法律科技應用中加入倫理考量的重要性，以負責任態度支持法律科技的長遠應用和發展。

報告指，與會者的意見可歸納為四大主題，包括效率提升，法律科技能顯著提高工作效率，尤其在法律研究、文件起草及翻譯等方面；倫理考量，與會者普遍關注數據私隱、準確性等問題，認為必須建立清晰的專業規範；監管框架，隨著人工智能在法律實務中的廣泛應用，業界認為需要更新監管制度及專業指引；公眾認知，法律學生、法律專業人士及公眾了解人工智能的能力與限制至關重要，同時法律教育者需提升技能，將先進科技融入課程，以確保法律行業的可持續發展。

林定國：年底前成立跨部門工作小組 協調部門審視法律配套

律政司司長林定國在發表閉幕辭時指，今年《施政報告》展示政府對推動人工智能作為香港發展核心產業的決心。除積極推動法律科技與人工智能在法律領域的融合發展外，律政司將於年底前成立跨部門工作小組，協調負責部門審視相關法律配套，支持人工智能在香港更廣泛應用的發展需求。

律政司會繼續舉辦各類活動，促進香港與內地和不同司法管轄區專家、從業者、政府官員及學者的交流，推廣香港的法律及爭議解決服務，鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的領導地位。

記者：蔡思宇

攝影：陳浩元

相關新聞：

香港法律周2025｜粵港澳大灣區律師聯會成立 林定國：三地共創融合發展新篇章

香港法律周2025︱黃玉山：《基本法》為香港發展成為「三中心一高地」保駕護航

香港法律周2025︱《基本法》35周年論壇 林定國：香港繁榮穩定最有力保障

香港法律周2025｜喀麥隆共和國司法部立法司司長：香港長期以來是解決國際爭端場所 在調解領域處於領先位置

香港法律周2025｜法律科技展覽舉辦 展示法律研究等領域尖端產品與服務

香港法律周2025開幕 林定國：香港致力成為「超級聯繫人」 推動區域及全球法律與經濟合作