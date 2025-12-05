1.2億頭獎六合彩｜周六攪珠 市民「佛系」心態投注：沒有期望就沒有失望

六合彩明晚（6日）攪珠，由於多期無人中頭獎，今期若一注獨中，預計頭獎彩金將高達1.2億元。《星島》記者今日（5日）到尖沙咀漢口道投注站，現場所見人流絡繹不絕，不少市民專程前來購買，冀能獨攬巨獎。

市民刻意研究過去號碼 盼增加中獎機會

平日有購買六合彩習慣的鄭先生表示，平時最多只是中20至40元，但仍希望碰碰運氣。他稱，若然有幸中頭獎，將至少捐出當中1成做善事，並且會請朋友飲茶、去旅行等，不過他也笑言「中咗先算。」

也有平日並非經常買六合彩、但因今次頭獎金額豐厚而試一試運氣，彭小姐表示，為了增加中獎機會，她刻意研究過去的號碼，嘗試分析當中的機率，又稱假若中獎的話，會與家人分享獎金，一同分享喜悅。

有市民「佛系」心態 視作另類行善

此外，亦有單純偶爾經過就買六合彩的的市民。不願出鏡的梁先生坦言，對中獎並無太大信心，笑稱「沒有期望就沒有失望」。他又認為購買六合彩的10元，不中獎會變成善款，也有意義。

有市民結伴前往投注站購買六合彩。康女士表示，本身已經透過網上投注，因同行的潘女士被頭獎金額吸引，故決定再一起排隊購買。被問到有否特別選號策略時，康女士表示，會選擇對自己有特殊意義的號碼，例如自己或孫子的生日日期。兩人均表示，若幸運中獎，會分享給身邊最親的人，並且出國旅行，「希望趁着身體健康，走遍世界的盡頭。」

記者：曾智華

攝影：蘇正謙、曾智華