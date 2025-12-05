TWICE首度來港巡演 周末啟德主場館開唱 門票分流、閘口路線、入場守則一文睇清

韓國超人氣組合TWICE首度來港巡演，將於 12月6至7日首踏啟德主場館，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會，為香港樂迷帶來前所未有的震撼舞台。啟德體育園提醒，為確保最佳體驗，觀眾出發前預先領取實體門票、查閱入場時間及閘口路徑，以及預早計劃交通安排並預留充裕時間往返場館。

韓國超人氣組合TWICE將於12月6至7日首踏啟德主場館舉行演唱會。啟德體育園提供圖片

分時段入場及Y閘入場特別安排

為確保觀眾的入場安排順利，啟德主場館將因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排。持企位門票的觀眾可於演唱會當日上午11時30分起在進行安檢後，於Ａ、Ｃ及Y閘的指定等候區排隊。請根據自身情況選擇合適的時間到場進行安檢，做好入場準備。觀眾在排隊等候和入場時，請遵從現場工作人員指示，有秩序地分批入場。

啟德體育園特別提醒，前往Y閘的步行路徑與其他閘口不同。Y閘設於地面，乘搭港鐵的觀眾，於啟德站D出口出站後可沿啟德車站廣場及沐泰街迴旋處步行前往，經過承啟道行人過路設施後到達該閘口。

持其他門票（即非使用Ａ、Ｃ及Y閘）的觀眾可於下午4時開始入場。按照門票上所示的閘口，觀眾可選擇經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往。請提前規劃行程並預留足夠的時間進行安檢，以免影響入場時間。

啟德主場館將因應演唱會門票類別，實施分時段入場安排。啟德體育園提供圖片

留意入場守則

啟德體育園強調，入場人士需遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，包括專業攝影器材、攝錄機、平板電腦、手提電腦、三腳架、任何尺寸大於38 厘米x 30厘米x 20厘米的隨行物品、任何尺寸大於50厘米x 50厘米的橫額及標誌、任何即棄塑膠瓶，以及超過35厘米的長傘等均不可帶入場內。容量不超過600毫升的便携式水瓶／杯可以攜帶入場，但不得附有瓶蓋／杯蓋及任何液體。

如有需要，入場人士可使用場外的臨時儲物架或雨傘桶暫存物品，但需自行評估風險；或選擇付費行李寄存及設於啟德零售館內的電子儲物櫃服務，並於離場時領回物品。

官方周邊商品售賣及打卡點

為方便觀眾選購限定及精選周邊，官方商品售賣處將設於多個地點，包括（一）啟德零售館2地下（開放予公眾人士）；（二）中央廣場及（三）啟德主場館2樓啟慶匯，方便觀眾選購。

觀眾經啟德車站廣場前往啟德主場館時，可以先到啟德體育大道入口欣賞20米電視屏幕和大道內的巨型海報。此外，多間位於零售館的食肆亦會延長服務時間至凌晨，觀眾可在演唱會結束後繼續留在園區，盡情享受一站式的遊樂、購物與美食體驗。

詳情請參閲官方網頁