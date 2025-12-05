今年首三季21歲以下青少年吸毒人數微升至604人 最常吸食依托咪酯

禁毒常務委員會今日（5日）公布，2025年首三季的統計數字及相關的毒品統計數字。藥物濫用資料中央檔案室數據指出，2025年首三季被呈報的整體吸毒人數為4,122人，較2024年同期下降1%。海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱「冰毒」）仍是最常被吸食的三類毒品。然而，21歲以下青少年被呈報吸毒人數由去年同期的600人上升至604人，當中284人吸食依托咪酯，使其成為該年齡組別中最常被吸食的毒品，其次為大麻及可卡因。

禁常會主席李國棟表示，年輕人非法使用依托咪酯的情況仍然嚴重。他強調依托咪酯是毒品，許多人因好奇嘗試後迅速上癮。吸食依托咪酯會導致皮膚潰爛、肌肉抽搐、荷爾蒙失調、女性生鬚、聲線變粗等嚴重健康問題。

李國棟續提醒，依托咪酯及其類似物均受《危險藥物條例》（第134章）嚴格管制。販運及製造這些物質的最高刑罰為終身監禁及罰款五百萬元；管有及服用則最高可判監禁七年及罰款一百萬元。他呼籲吸食者立即停止吸食，並積極尋求協助和接受戒毒治療。

禁毒處加強宣傳執法 打擊依托咪酯罪行

保安局禁毒處發言人表示，禁毒處十分關注依托咪酯濫用情況，並持續加強教育及宣傳工作，包括透過「貼地」方式及線上媒介進行禁毒宣傳，例如萬聖節主題社交媒體帖文，以及邀請運動員黃鎮廷和莫宛螢參與禁毒挑戰，宣揚正向生活。

執法方面，政府將繼續全力打擊依托咪酯相關罪行。警方已設立24小時依托咪酯舉報熱線（6629 2966），市民亦可透過WhatsApp（6629 2966）或微信舉報。

根據執法部門統計，2025年首三季涉及毒品罪行的被捕人數較2024年同期上升26%，由2,386人上升至3,012人，其中21歲以下青少年被捕人數更上升115%，由196人上升至422人，主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士定罪比例高達83%。因販毒而被判監禁的21歲以下青少年中，超過半數刑期達五年以上，最長刑期逾20年。